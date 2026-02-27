Evde manikür nasıl yapılır? Evde manikür yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

EVDE MANİKÜR NASIL YAPILIR?

Evde manikür yapmak, düzenli uygulandığında ellerin daha bakımlı görünmesini sağlar ve tırnak yapısını güçlendirir. Profesyonel sonuçlara yakın bir görünüm elde etmek için sırayı doğru takip etmek gerekir. İşleme başlamadan önce tüm malzemeler hazırlanmalı ve rahat bir alan seçilmelidir.

İlk aşamada eller ılık su dolu bir kapta yaklaşık on dakika bekletilir. Suya az miktarda sıvı sabun eklenebilir. Bu adım tırnak etlerini yumuşatır ve işlem sırasında hassasiyet oluşmasını azaltır. Süre tamamlandığında eller havlu ile nazikçe kurulanır.

Sonraki adım tırnak şekillendirmedir. Tırnaklar istenen uzunlukta düz biçimde kesilir. Köşeler fazla derin alınmaz. Ardından törpü ile kenarlar yumuşatılır. Törpü tek yönde kullanılır. Geri ileri yapılan hareketler tırnak katmanını zayıflatır ve kırılmaya zemin hazırlar.

Tırnak etleri için yumuşatıcı krem ya da birkaç damla yağ uygulanır ve kısa süre beklenir. Portakal çubuğu yardımıyla etler geriye doğru itilir. Kesme işlemi önerilmez. Kesilen etler kısa sürede kalınlaşır ve kızarıklık oluşabilir. Yüzeyde fazla deri varsa çok hafif alınabilir. Bu aşamada kullanılan aletlerin temiz olması önem taşır.

Şekillendirme tamamlandıktan sonra peeling aşamasına geçilir. El peelingi parmaklara ve tırnak çevresine masaj yapılarak uygulanır. Bu işlem ölü deriyi uzaklaştırır ve cildin daha pürüzsüz görünmesine destek verir. Peeling sonrası eller durulanır ve tekrar kurulanır. Peelingden sonra besleyici el maskesi ya da yoğun yapılı krem sürülür. Ürün, avuç içinden parmak uçlarına kadar yayılır. Emilimi artırmak amacıyla pamuk eldiven giyilebilir ve on dakika beklenebilir. Bu bakım özellikle kuru ellerde belirgin rahatlama sağlar. Oje uygulanacaksa tırnak yüzeyi önce pamukla silinerek yağdan arındırılır. İlk kat baz oje sürülür. Baz kat tırnağın sararmasını önler ve rengin daha düzgün görünmesini sağlar. Ardından renkli oje iki ince kat hâlinde uygulanır. Katlar arasında birkaç dakika beklenir. Son aşamada parlatıcı üst kat sürülür. Böylece oje daha uzun süre dayanır ve yüzey daha pürüzsüz görünür.