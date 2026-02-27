Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Evde manikür nasıl yapılır? Evde manikür yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

        Evde manikür nasıl yapılır? Evde manikür yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

        Manikür, el tırnaklarının temizlenmesi, şekillendirilmesi ve bakım ürünleriyle desteklenmesini kapsayan bir el bakım uygulamasıdır. Bu işlem sırasında tırnaklar istenen uzunlukta kesilir, kenarlar törpülenir ve tırnak etleri geriye itilerek düzenli bir görünüm sağlanır. Ardından cilt yüzeyindeki ölü deri uzaklaştırılır ve nemlendirici ürünlerle eller yumuşatılır. İsteğe bağlı olarak oje uygulaması yapılır. Manikür, estetik bir görünüm sunmanın yanında tırnak kırılmalarını azaltır, et sertleşmesini önler ve el hijyenine katkı sağlar. Düzenli uygulandığında tırnakların daha sağlıklı uzamasına destek olur ve ellerin bakımlı kalmasını sağlar.

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Evde manikür nasıl yapılır?

        EVDE MANİKÜR NASIL YAPILIR?

        Evde manikür yapmak, düzenli uygulandığında ellerin daha bakımlı görünmesini sağlar ve tırnak yapısını güçlendirir. Profesyonel sonuçlara yakın bir görünüm elde etmek için sırayı doğru takip etmek gerekir. İşleme başlamadan önce tüm malzemeler hazırlanmalı ve rahat bir alan seçilmelidir.

        İlk aşamada eller ılık su dolu bir kapta yaklaşık on dakika bekletilir. Suya az miktarda sıvı sabun eklenebilir. Bu adım tırnak etlerini yumuşatır ve işlem sırasında hassasiyet oluşmasını azaltır. Süre tamamlandığında eller havlu ile nazikçe kurulanır.

        Sonraki adım tırnak şekillendirmedir. Tırnaklar istenen uzunlukta düz biçimde kesilir. Köşeler fazla derin alınmaz. Ardından törpü ile kenarlar yumuşatılır. Törpü tek yönde kullanılır. Geri ileri yapılan hareketler tırnak katmanını zayıflatır ve kırılmaya zemin hazırlar.

        Tırnak etleri için yumuşatıcı krem ya da birkaç damla yağ uygulanır ve kısa süre beklenir. Portakal çubuğu yardımıyla etler geriye doğru itilir. Kesme işlemi önerilmez. Kesilen etler kısa sürede kalınlaşır ve kızarıklık oluşabilir. Yüzeyde fazla deri varsa çok hafif alınabilir. Bu aşamada kullanılan aletlerin temiz olması önem taşır.

        Şekillendirme tamamlandıktan sonra peeling aşamasına geçilir. El peelingi parmaklara ve tırnak çevresine masaj yapılarak uygulanır. Bu işlem ölü deriyi uzaklaştırır ve cildin daha pürüzsüz görünmesine destek verir. Peeling sonrası eller durulanır ve tekrar kurulanır.

        Peelingden sonra besleyici el maskesi ya da yoğun yapılı krem sürülür. Ürün, avuç içinden parmak uçlarına kadar yayılır. Emilimi artırmak amacıyla pamuk eldiven giyilebilir ve on dakika beklenebilir. Bu bakım özellikle kuru ellerde belirgin rahatlama sağlar.

        Oje uygulanacaksa tırnak yüzeyi önce pamukla silinerek yağdan arındırılır. İlk kat baz oje sürülür. Baz kat tırnağın sararmasını önler ve rengin daha düzgün görünmesini sağlar. Ardından renkli oje iki ince kat hâlinde uygulanır. Katlar arasında birkaç dakika beklenir. Son aşamada parlatıcı üst kat sürülür. Böylece oje daha uzun süre dayanır ve yüzey daha pürüzsüz görünür.

        Manikür sonrası bakım süreci de önemlidir. Her gün el kremi kullanmak tırnak çevresinin sertleşmesini engeller. Bulaşık ya da temizlik sırasında eldiven takmak çatlak oluşumunu azaltır. Haftada bir hafif törpüleme yapmak tırnak formunu korur. Düzenli yapılan ev manikürü, ellerin daha yumuşak kalmasına yardımcı olur ve tırnakların sağlıklı uzamasını destekler.

        MANİKÜR YAPMA PÜF NOKTALARI

        Manikür, yalnızca tırnakları şekillendirmekten ibaret değildir. Doğru yapıldığında tırnak yapısını korur, el görünümünü düzenler ve bakım süresini uzatır. Küçük hatalar ise tırnak kırılması, et sertleşmesi ve ojenin kısa sürede bozulmasıyla sonuçlanır. Evde ya da profesyonel ortamda yapılan her manikürde temel amaç, tırnağı yıpratmadan temiz ve dengeli bir görünüm elde etmektir. Aşağıdaki püf noktaları, manikürün daha kalıcı ve sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur.

        • İşleme temiz ellerle başla. Manikürden önce eller mutlaka yıkanmalı ve tamamen kurulanmalıdır. Kirli yüzeyde yapılan bakım etkisini kaybeder.
        • Ilık suyla yumuşatma yap. Tırnak etleri işlem öncesi kısa süre ılık suda bekletildiğinde daha kolay şekil alır.
        • Tırnakları düz kes. Köşeleri derin almak çatlama riskini artırır. Kesim sonrası kenarlar törpüyle yumuşatılmalıdır.
        • Törpüyü tek yönde kullan. Geri ileri hareket tırnak katmanını zayıflatır. Tek yönlü törpüleme kırılmayı azaltır.
        • Tırnak etlerini kesme. Etler portakal çubuğu ile geriye itilmelidir. Kesilen et kısa sürede kalınlaşır ve hassasiyet oluşturur.
        • Alet hijyenini ihmal etme. Makas, törpü ve çubuklar her kullanım sonrası temizlenmelidir. Bu adım enfeksiyon riskini düşürür.
        • Peeling ile ölü deriyi uzaklaştır. Manikür sırasında yapılan kısa peeling cildi pürüzsüzleştirir ve krem emilimini artırır.
        • Yoğun nemlendirme uygula. Bakım kremi parmak uçlarına kadar yayılmalı. Gece yapılan manikürde pamuk eldiven etkisini artırır.
        • Oje öncesi tırnak yüzeyini arındır. Pamukla silinen tırnakta yağ kalmaz ve oje daha düzgün tutar.
        • Baz kat sürmeyi unutma. Kat kat sararmayı önler ve renk dayanıklılığını yükseltir.
        • Oje katlarını ince uygula. Kalın sürülen oje geç kurur ve çabuk bozulur. İki ince kat daha temiz görünüm sağlar.
        • Katlar arasında bekle. Her kat sonrası birkaç dakika ara vermek dalgalı görüntüyü engeller.
        • Parlatıcı üst kat kullan. Üst kat hem parlaklık verir hem de ojenin ömrünü uzatır.
        • Sıcak suyla teması sınırla. Manikür sonrası ilk saatlerde sıcak su ojenin dayanımını düşürür.
        • Günlük el kremi alışkanlığı edin. Nemli ciltte tırnak çevresi sertleşmez.
        • Temizlik sırasında eldiven kullan. Deterjan teması tırnak yapısını zayıflatır.
        • Tırnakları alet gibi kullanma. Kapak açmak ya da sert yüzeylere bastırmak kırılmayı hızlandırır.
        • Haftada bir hafif törpü yap. Bu rutin tırnak formunu korur.
        • Kütikül yağı ile destekle. Yağ uygulaması et çevresinin yumuşak kalmasını sağlar.
        • Manikürü düzenli tekrarla. İki haftada bir yapılan bakım ellerin sürekli bakımlı görünmesine yardımcı olur.

        Bu püf noktalarına dikkat edildiğinde manikür daha uzun süre temiz kalır, tırnaklar güç kazanır ve el görünümü belirgin şekilde toparlanır. Düzenli bakım alışkanlığı, profesyonel işlemler arasındaki süreyi de rahatça uzatır.

