Soğuk içeceklerde aroma kadar dokunun da belirleyici olduğunu çoğu kişi fark etmiyor. Köpük oluşumu, buz kullanımı ve meyve ekleme zamanı sonucu doğrudan etkiliyor. Peki, Evde milkshake nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı milkshake tarifi nasıl olmalıdır?

EVDE MILKSHAKE TARİFİ

Evde milkshake yapmak çoğu kişinin düşündüğünden daha teknik bir süreçtir. Sadece süt ve dondurmayı karıştırmak pratik bir çözüm gibi görünse de doğru kıvamı yakalamak için sıcaklık dengesi, yağ oranı ve karıştırma süresi birlikte yönetilmelidir. İyi bir milkshake akışkan ama sulu olmayan, yoğun ama kaşık gerektirmeyecek bir yapıdadır.

2 top dondurma, yarım su bardağı soğuk süt ve aroma verici bileşenler. Buradaki kritik nokta süt miktarını en başta fazla koymamaktır. Fazla süt milkshakei içilebilir olmaktan çıkarıp aromalı süt haline getirir. Bu nedenle önce az sütle karıştırıp sonrasında kıvam ayarı yapmak gerekir.

Dondurma seçimi de sonucu doğrudan etkiler. Vanilya dondurma nötr bir baz oluşturur ve meyve, çikolata, kahve gibi aromaların net hissedilmesini sağlar. Çikolatalı dondurma kullanıldığında ek kakao veya çikolata miktarı azaltılmalıdır, aksi halde içecek yoğun ve ağır olur.

Yapılışı: Blender kabına önce süt, ardından dondurma eklenir. Bu sırayla eklemek bıçakların rahat dönmesini sağlar. Sonrasında aroma bileşeni ilave edilir. Örneğin muzlu milkshake için yarım muz yeterlidir. Fazlası içeceği püreye çevirir. Çilek kullanılıyorsa önceden dondurulmuş çilek tercih edilmesi hem kıvamı hem soğukluğu korur. Karıştırma süresi 20-30 saniyeyi geçmemelidir. Uzun süre karıştırmak dondurmayı eritip köpük yapısını söndürür. Doğru milkshake üst kısmında ince köpük tabakası bulunan homojen içecektir. Servis bardakları önceden buzdolabında soğutulursa kıvam daha uzun süre korunur. Üstüne eklenen sos ve parçacıklar en son aşamada konmalıdır. EVDE MILKSHAKE YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Milkshake hazırlarken en çok yapılan hata tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaktır. Milkshake bir içecek değil, kontrollü erime sürecidir. Bu nedenle malzemelerin tamamı soğuk olmalıdır. Süt mümkünse dolabın en soğuk rafından alınmalı, meyveler önceden soğutulmalı, hatta blender kabı bile birkaç dakika buzlukta bekletilebilir.

Bir diğer kritik nokta şeker ilavesidir. Çoğu kişi tatlılığın yetersiz olduğunu düşünüp ekstra şeker ekler. Oysa dondurma zaten yeterli şeker içerir. Fazla şeker içeceğin ferahlığını yok eder ve yapıyı ağırlaştırır. Tat artırmak için şeker yerine vanilya özütü, kakao ya da tarçın gibi aromatik dokunuşlar tercih edilmelidir. Karıştırma tekniği de önemlidir. Yüksek devirde uzun süre çalıştırmak yerine kısa aralıklarla çalıştırmak kıvamı korur. Sürekli yüksek devir dondurmayı eritip köpüğü söndürür. Meyve kullanırken lif oranına dikkat edilmelidir. Elma, armut gibi lifli meyveler milkshake için uygun değildir çünkü içimi zorlaştırır. Muz ve çilek ideal seçeneklerdir. Mango kullanıldığında ise süt miktarı azaltılmalıdır çünkü meyve zaten yoğun yapıdadır. Son olarak buz eklemek önerilmez. Buz milkshakei serinletmez, sulandırır. Soğukluk dondurmadan gelmelidir. MILKSHAKE TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Milkshake keyifli bir içecek olmasına rağmen yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle tüketim zamanı önemlidir. Aç karnına içildiğinde ani kan şekeri yükselmesi ve hızlı acıkma yaratabilir. En doğru tüketim zamanı ana öğün sonrası küçük porsiyon şeklindedir.