Evde ombre nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Evde ombre yapmak için hangi malzemeler gerekir?

Evde ombre yapımı sabır isteyen bir işlemdir ve başlamadan önce saçın durumu mutlaka gözden geçirilmelidir. Daha önce boyanmış saçlar ile doğal saç arasında tepki farkı oluşur. İlk adımda saç tamamen kuru ve temiz olmalıdır. Yağlı saç açıcıyı düzensiz tutar. Omuz hizasının altındaki saçlarda uygulama daha rahat ilerler. Saç dört ana bölüme ayrılır ve her bölüm klipsle sabitlenir. Bu aşamada hedeflenen açıklık seviyesi belirlenir. Ombre çalışmasında dipten uca yumuşak geçiş amaçlandığı için boya köke sürülmez. Açıcı karışım hazırlanırken ölçüler ambalaj talimatına göre yapılır. Metal kap kullanılmaz. Karışım homojen kıvama gelene kadar spatula ile çevrilir.

Evde ya da kuaförde ombre uygulamasına başlamadan önce tüm malzemelerin hazır olması süreci hem daha kontrollü hem de daha güvenli hâle getirir. Ombre işlemi açma ve tonlama aşamalarından oluştuğu için kullanılan ürünlerin kalitesi sonucu doğrudan etkiler. Eksik ekipmanla yapılan uygulamalarda renk geçişleri düzensiz olur ve saç telleri gereksiz yıpranır. Bu nedenle hazırlık aşaması, işlemin en kritik bölümüdür.

Ombre Malzemeleri Saç açıcı toz

Oksidan krem (genelde %6 veya %9 tercih edilir)

Plastik karıştırma kabı (metal olmamalı)

Boya fırçası

İnce uçlu tarak

Saç klipsleri (bölümlendirme amacıyla)

Tek kullanımlık eldiven

Eski havlu veya omuz örtüsü

İsteğe bağlı folyo (koyu saçlarda açmayı hızlandırmak amacıyla)

Toner veya mor şampuan (açma sonrası renk dengeleme için)

Sülfatsız şampuan

Yoğun nem veren saç maskesi

Ölçü kaşığı ya da spatula Uygulamaya ense kısmından başlanır. İnce tutamlar alınır. Açıcı karışım fırça yardımıyla saçın orta bölümünden uçlara doğru yayılır. Fırça darbeleri yukarı yönlü atılır. Sert çizgi oluşmaması adına ürün yukarı doğru hafifçe dağıtılır. Uç kısımda ürün miktarı artırılır. Üst bölümlere geçildikçe ayni teknik korunur. Eğer saç çok koyuysa folyo ile sarma yöntemi tercih edilebilir. Açık bırakılan saçlarda ise ortam ısısı önem taşır. Bekleme süresi boyunca saç on dakikada bir kontrol edilir. Açılma seviyesi istenen tona yaklaştığında işlem durdurulur. Bu süre saç yapısına göre değişir. Çok ince telli saçlarda açma hızlı ilerler. Kalın telli saçlarda süre uzayabilir. Durulama sonrası saç havluyla nazikçe nemi alınacak kadar kurulanır. Ardından tonlama aşamasına geçilir. Tonlama, açma sırasında ortaya çıkan turuncu ya da sarı yansımaları bastırmak amacı taşır. Seçilen toner nemli saça eşit şekilde dağıtılır. Bekleme süresi kısa tutulur. Renk oturduğunda saç yeniden yıkanır. Bu noktada sülfatsız şampuan tercih edilmesi fayda sağlar. Çünkü açılmış saç telleri hassas yapı kazanır. Yıkama sonrası yoğun nem veren maske uygulanır ve en az beş dakika bekletilir.

Kurulama aşamasında ısı minimum seviyede tutulur. Ombre geçişleri aynada kontrol edilir. Sert hat görülen bölgelerde parmak uçlarıyla hafif dağıtma yapılabilir. Evde yapılan ombre sonrası ilk günlerde saç lastiği kullanımı sınırlandırılmalıdır. Düzleştirici ve maşa gibi yüksek ısı veren aletler birkaç gün ara ile uygulanmalıdır. Haftada bir besleyici bakım kremi kullanmak saç elastikiyetini korur. Renk kalıcılığını artırmak adına mor şampuan haftada bir kez yeterlidir. Bu yöntemle yapılan ombre, doğru bakım uygulandığında haftalar boyunca formunu korur ve dip uzaması belirgin çizgi yaratmaz. OMBRE NASIL YAPILIR? Kuaförlerde ombre uygulaması planlama ile başlar. İlk aşamada saçın mevcut rengi, daha önce işlem görüp görmediği, yapısı ve yıpranma durumu değerlendirilir. Ardından yüzdeki hatlara uygun geçiş seviyesi belirlenir. Ombre çalışmasında temel amaç dipten uca doğru yumuşak bir renk akışı oluşturmaktır. Bu nedenle keskin sınırlar oluşturulmaz. Saç bölümlere ayrılır ve genelde serbest el tekniği kullanılır. Boya ya da açıcı karışım, belirlenen noktalardan itibaren fırça yardımıyla uygulanır. Dip kısmına temas edilmez ya da çok hafif gölge bırakılır. Uçlara doğru renk yoğunluğu artırılır.

Uygulama sırasında folyoya sarma ya da açıkta bekletme yöntemi seçilebilir. Bu karar saçın kalınlığına ve istenen ton açıklığına göre verilir. Bekleme süresi boyunca saç düzenli aralıklarla kontrol edilir. İstenen açıklık elde edildiğinde saç durulanır ve gerekiyorsa ara tonlama yapılır. Tonlama işlemi, istenmeyen sıcak yansımaları dengelemek ve hedef rengi netleştirmek amacı taşır. Son adımda bakım maskesi uygulanır. Çünkü açma işlemi saç telinde nem kaybına yol açar. Kurutma aşamasında geçişlerin doğal görünüp görünmediği kontrol edilir. Gerekli görülürse küçük rötuşlar yapılır. Ombre uygulaması her saç tipi uygunluk göstermez ve bazı kişilerde işlem önerilmez. Saçı ileri düzeyde yıpranmış, koparak uzayan ya da elastikiyetini kaybetmiş kişilerde açma işlemi tel bütünlüğünü daha da zayıflatır. Yakın zamanda perma, kimyasal düzleştirme ya da yoğun keratin bakımı yaptıranlarda renk açıcı saç yapısıyla uyum sağlamaz. Saç derisinde egzama, hassasiyet, açık yara ya da aktif döküntü bulunanlarda işlem ertelenir. Hamileliğin ilk döneminde hormon değişimi renk tutulumunu etkiler ve beklenen sonuç alınmaz. Kına gibi bitkisel boyalar kullanılmış saçlarda ombre tahmin edilemeyen tonlar oluşturur.