Evde pedikür nasıl yapılır? Evde pedikür yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

EVDE PEDİKÜR NASIL YAPILIR?

Evde pedikür yapmak, düzenli uygulandığında ayak sağlığını korur ve profesyonel bakıma yakın sonuç verir. İşleme başlamadan önce tüm malzemeler hazırlanmalı ve rahat bir alan seçilmelidir. Ayaklar ilk aşamada ılık su dolu bir leğene alınır. Suya bir miktar deniz tuzu ya da sıvı sabun eklenebilir. Bu banyo yaklaşık on beş dakika sürer. Amaç deriyi yumuşatmak ve tırnak çevresini işleme hazır hâle getirmektir. Süre tamamlandığında ayaklar havluyla nazikçe kurulanır.

Sonraki adım topuk ve taban temizliğidir. Ayak törpüsü ya da ponza taşı ile sertleşmiş bölgeler dairesel hareketlerle alınır. Bu işlem bastırmadan yapılmalıdır. Fazla baskı ciltte tahriş yaratır. Ardından tırnaklara geçilir. Tırnaklar düz şekilde kesilir. Köşeler fazla derin alınmaz. Bu yöntem batık oluşumunu azaltır. Kesim sonrası törpü ile kenarlar yumuşatılır. Törpü tek yönde kullanılır. Geri ileri hareket tırnak tabakasını zayıflatır.

Tırnak etleri için önce yumuşatıcı krem sürülür ve birkaç dakika beklenir. Portakal çubuğu yardımıyla etler geriye doğru itilir. Kesme işlemi tavsiye edilmez. Kesilen etler kısa sürede kalınlaşır ve hassasiyet artar. Eğer fazla deri varsa yüzeyden çok hafif alınabilir. Bu aşamada hijyen büyük rol oynar. Kullanılan aletlerin temiz olması gerekir. Temizlik tamamlandığında ayaklara peeling uygulanabilir. Peeling, ölü deriyi uzaklaştırır ve cildi pürüzsüz hâle getirir. Masaj hareketleriyle dağıtılan ürün 1–2 dakika sonra durulanır. Ardından yoğun nem veren bir ayak kremi sürülür. Krem ayak tabanı, topuk ve parmak aralarına kadar yayılır. Emilimi artırmak amacıyla pamuk çorap giyilebilir. Bu yöntem özellikle gece yapılan pedikürlerde etkili sonuç verir. Oje sürülecekse ayaklar tamamen kuru olmalıdır. Önce baz kat uygulanır. Bu kat, tırnak yüzeyini korur ve rengin daha düzgün görünmesini sağlar. Renkli oje iki ince kat hâlinde sürülür. Katlar arasında birkaç dakika beklenir. Son aşamada parlatıcı üst kat uygulanır. Böylece oje daha uzun süre dayanır.