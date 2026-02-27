Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evde peeling nasıl yapılır? Evde peeling yapmanın püf noktaları nelerdir?

        Evde peeling nasıl yapılır? Evde peeling yapmanın püf noktaları nelerdir?

        Peeling uygulaması, cilt yapısı sağlıklı olan ve aktif dermatolojik problemi bulunmayan kişilerde güvenle yapılabilir. Yağlı, karma ve normal cilt tipine sahip olanlar, doğru ürün seçimiyle peelingden fayda görebilir. Buna karşılık aktif aknesi bulunanlar, açık yara ya da tahrişi olanlar, güneş yanığı yaşayanlar ve egzama gibi cilt rahatsızlığı olan kişiler peeling yapmamalıdır. Hamilelik döneminde güçlü içerikli peelinglerden uzak durulması gerekir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 12:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde peeling nasıl yapılır?

        Hassas cilt yapısına sahip olanlar ise yalnızca çok nazik formülleri ve seyrek uygulamayı tercih etmelidir. Ayrıca lazer, kimyasal peeling ya da yoğun dermatolojik işlem sonrası cilt tamamen toparlanmadan peeling uygulanmamalıdır. Doğru zamanda ve uygun cilt tipinde yapılan peeling cilt görünümünü desteklerken, yanlış koşullarda yapılan uygulamalar kızarıklık ve hassasiyet oluşturabilir.

        EVDE PEELİNG NASIL YAPILIR?

        Evde peeling yapmak, cilt yüzeyinde biriken ölü deriyi uzaklaştırmak ve bakım ürünlerinin daha iyi emilmesini sağlamak için etkili bir yöntemdir. Düzenli uygulandığında cilt daha pürüzsüz görünür, matlık azalır ve gözeneklerin içi daha rahat temizlenir. Ancak bu işlemin doğru sırayla yapılması gerekir. Aksi hâlde hassasiyet, kızarıklık ya da kuruluk ortaya çıkabilir.

        REKLAM

        Peeling uygulamasında kullanılan malzemeler, tercih edilen yönteme göre değişir. Fiziksel ya da kimyasal peeling yapılmasına göre içerikler farklılık gösterir. Evde uygulanan klasik peelinglerde genelde şu malzemeler kullanılır:

        • Yüz temizleme jeli
        • Ilık su
        • Yumuşak havlu
        • Peeling ürünü (tanecikli krem ya da jel form)
        • Doğal peeling malzemeleri (kahve telvesi, ince şeker, bal, yoğurt gibi)
        • Karıştırma kabı (doğal karışım hazırlanacaksa)
        • Spatula ya da kaşık
        • Tonik
        • Nemlendirici krem
        • Güneş koruyucu (gündüz uygulanacaksa)

        Eğer kimyasal peeling tercih edilecekse ayrıca:

        • Asit içerikli peeling ürünü (AHA, BHA gibi formüller)
        • Pamuk ped

        Peeling öncesinde yüz mutlaka temizlenmelidir. Makyaj kalıntısı, güneş kremi ya da gün içinde biriken kir kalmamalıdır. Ilık suyla yapılan kısa bir yıkama gözenekleri yumuşatır ve peelingin daha dengeli ilerlemesini sağlar. Yüz havluyla bastırmadan kurulanır. Cilt nemliyken peeling uygulamak sürtünmeyi azaltır.

        REKLAM

        Evde peeling için hazır ürünler kullanılabileceği gibi doğal karışımlar da tercih edilebilir. En sık uygulanan yöntemlerden biri kahve telvesidir. Bir tatlı kaşığı kahve telvesi birkaç damla zeytinyağı ya da yoğurtla karıştırılır. Bu karışım parmak uçlarıyla yüze yayılır. Alın, burun çevresi ve çene bölgesinde dairesel hareketlerle masaj yapılır. Hassas bölgelerde baskı azaltılır. Ortalama bir dakika süren masaj yeterlidir.

        Bir diğer seçenek şeker ve bal karışımıdır. İnce taneli şeker, bal ile karıştırılır ve nemli cilde uygulanır. Bal cildi yumuşatır, şeker ise yüzeydeki ölü deriyi uzaklaştırır. Bu peeling özellikle kuru ciltlerde daha konforlu sonuç verir. Yağlı ciltlerde ise kil bazlı peelingler tercih edilebilir. Kil, fazla sebumu emer ve gözenek görünümünü toparlamaya yardımcı olur.

        Peeling sırasında hareketler daima nazik olmalıdır. Sert ovalama cilt bariyerini zayıflatır. İşlem tamamlandığında yüz ılık suyla temizlenir. Soğuk su kullanılmaz. Ardından tonik uygulanabilir. Tonik cilt yüzeyini dengeler ve krem aşamasına hazırlar. Son adımda nemlendirici krem avuç içinde ısıtılır ve yukarı yönlü hareketlerle yüze yayılır. Boyun bölgesi de bu bakıma dahil edilmelidir.

        Evde peeling haftada bir ya da iki kez yapılabilir. Daha sık uygulama cildi yorabilir. Hassas ciltlerde bu süre daha da uzatılmalıdır. Peeling sonrası ilk birkaç saat güneş temasından uzak durmak fayda sağlar. Gerekirse güneş koruyucu kullanılmalıdır. Aynı gün içinde maske yapılacaksa peeling önce uygulanmalı, maske daha sonra sürülmelidir.

        REKLAM

        Peeling sonrası bakım rutini de sürecin parçasıdır. Günlük nemlendirme, yeterli su tüketimi ve yüzle temas eden yüzeylerin temiz tutulması cilt görünümünü destekler. Düzenli yapılan ev peelingi sayesinde cilt daha canlı görünür, bakım ürünleri daha etkili çalışır ve makyaj daha düzgün oturur.

        PEELİNG YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Peeling, cilt yüzeyinde biriken ölü deriyi uzaklaştırarak daha pürüzsüz bir görünüm sağlar ve bakım ürünlerinin emilimini artırır. Fakat yanlış uygulandığında kızarıklık, kuruluk ya da hassasiyet ortaya çıkabilir. Evde ya da profesyonel ortamda yapılan her peeling işleminde amaç cildi yormadan arındırmak ve doğal dengesini korumaktır. Aşağıdaki püf noktaları, peelingden maksimum fayda sağlamana yardımcı olur.

        • Peeling öncesinde yüz mutlaka yıkanmalı, makyaj ve kir kalıntısı bırakılmamalıdır.
        • Ilık su gözenekleri yumuşatır ve peelingin daha dengeli ilerlemesini sağlar.
        • Yağlı ciltlerde arındırıcı, kuru ciltlerde nem destekli peelingler tercih edilmelidir.
        • Tamamen kuru ciltte yapılan peeling sürtünmeyi artırır ve tahrişe yol açabilir.
        • Sert ovalama cilt bariyerini zayıflatır. Parmak uçlarıyla hafif masaj yeterlidir.
        • Bu bölgeler ince yapılıdır ve peeling taneciklerine karşı hassastır.
        • Bir dakikayı aşan masaj çoğu cilt tipi için gereksizdir.
        • Haftada bir ya da iki uygulama yeterlidir. Daha sık yapılan peeling cildi yorabilir.
        • Peeling sonrası yüz ılık suyla nazik şekilde temizlenmelidir.
        • Tonik cilt yüzeyini dengeler ve krem aşamasına hazırlar.
        • Peeling sonrası krem sürmek cilt bariyerini destekler.
        • Yüzle birlikte boyun da peeling ve nemlendirme rutinine dahil edilmelidir.
        • İlk birkaç saat doğrudan güneş hassasiyet oluşturabilir.
        • Asitli serumlar ya da yoğun içerikler cildi zorlayabilir.
        • İlk kez kullanılan peelingler önce bilek içi gibi küçük bölgede test edilmelidir.
        • Gözeneklerin toparlanması için kısa süre beklemek fayda sağlar.
        • Su tüketimini artır. İçten nemlenen cilt, peeling sonrası daha hızlı toparlanır.
        • Eller temiz olmalı. Kirli eller bakteri taşıyabilir.
        • Peelingi rutine dönüştür. Düzenli uygulama tek seferlik bakımdan çok daha kalıcı sonuç verir.

        Bu noktalara dikkat edildiğinde peeling daha konforlu ilerler, cilt daha dengeli görünür ve bakım ürünleri daha etkili çalışır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de çiftlik sahibi çalışanını elektrikli testereyle yaraladı

        Arnavutköy'de çiftlik sahibi ile çalışanı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Murat D. (56), çalışanı Ayhan Işık (36)'a elektrikli testereyle saldırdı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Işık, am...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte