Evde peeling nasıl yapılır? Evde peeling yapmanın püf noktaları nelerdir?

Hassas cilt yapısına sahip olanlar ise yalnızca çok nazik formülleri ve seyrek uygulamayı tercih etmelidir. Ayrıca lazer, kimyasal peeling ya da yoğun dermatolojik işlem sonrası cilt tamamen toparlanmadan peeling uygulanmamalıdır. Doğru zamanda ve uygun cilt tipinde yapılan peeling cilt görünümünü desteklerken, yanlış koşullarda yapılan uygulamalar kızarıklık ve hassasiyet oluşturabilir.

EVDE PEELİNG NASIL YAPILIR?

Evde peeling yapmak, cilt yüzeyinde biriken ölü deriyi uzaklaştırmak ve bakım ürünlerinin daha iyi emilmesini sağlamak için etkili bir yöntemdir. Düzenli uygulandığında cilt daha pürüzsüz görünür, matlık azalır ve gözeneklerin içi daha rahat temizlenir. Ancak bu işlemin doğru sırayla yapılması gerekir. Aksi hâlde hassasiyet, kızarıklık ya da kuruluk ortaya çıkabilir.

Peeling uygulamasında kullanılan malzemeler, tercih edilen yönteme göre değişir. Fiziksel ya da kimyasal peeling yapılmasına göre içerikler farklılık gösterir. Evde uygulanan klasik peelinglerde genelde şu malzemeler kullanılır:

Yüz temizleme jeli

Ilık su

Yumuşak havlu

Peeling ürünü (tanecikli krem ya da jel form)

Doğal peeling malzemeleri (kahve telvesi, ince şeker, bal, yoğurt gibi)

Karıştırma kabı (doğal karışım hazırlanacaksa)

Spatula ya da kaşık

Tonik

Nemlendirici krem

Güneş koruyucu (gündüz uygulanacaksa) Eğer kimyasal peeling tercih edilecekse ayrıca: Asit içerikli peeling ürünü (AHA, BHA gibi formüller)

Peeling sırasında hareketler daima nazik olmalıdır. Sert ovalama cilt bariyerini zayıflatır. İşlem tamamlandığında yüz ılık suyla temizlenir. Soğuk su kullanılmaz. Ardından tonik uygulanabilir. Tonik cilt yüzeyini dengeler ve krem aşamasına hazırlar. Son adımda nemlendirici krem avuç içinde ısıtılır ve yukarı yönlü hareketlerle yüze yayılır. Boyun bölgesi de bu bakıma dahil edilmelidir. Evde peeling haftada bir ya da iki kez yapılabilir. Daha sık uygulama cildi yorabilir. Hassas ciltlerde bu süre daha da uzatılmalıdır. Peeling sonrası ilk birkaç saat güneş temasından uzak durmak fayda sağlar. Gerekirse güneş koruyucu kullanılmalıdır. Aynı gün içinde maske yapılacaksa peeling önce uygulanmalı, maske daha sonra sürülmelidir. REKLAM Peeling sonrası bakım rutini de sürecin parçasıdır. Günlük nemlendirme, yeterli su tüketimi ve yüzle temas eden yüzeylerin temiz tutulması cilt görünümünü destekler. Düzenli yapılan ev peelingi sayesinde cilt daha canlı görünür, bakım ürünleri daha etkili çalışır ve makyaj daha düzgün oturur.