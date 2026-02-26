Evde pekmez nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pekmez tarifi
Son yıllarda mutfakta en çok geri dönen alışkanlıklardan biri hazır ürünleri azaltıp temel gıdaları evde üretme isteği oldu. Bu dönüşümün en çok merak edilen başlıklarından biri de pekmez. Raf ömrü uzun, besleyici değeri yüksek ve çocukluktan gelen bir tadı var ama çoğu kişi evde gerçekten yapılabilir mi sorusuna hâlâ temkinli yaklaşıyor. Üstelik üzüm mü olmalı, dut mu tercih edilmeli, kıvamı nasıl tutturulur, köpüğü neden alınır gibi detaylar işin püf noktalarını belirliyor. İşte, evde pekmez yapımıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.
Kahvaltı sofralarında bir kaşıkla başlayan ama aslında arkasında uzun bir gelenek taşıyan pekmez, sanıldığından çok daha teknik bir üretim sürecine sahip. Sadece meyveyi kaynatmak yeterli olmuyor; doğru ısı, doğru kap ve doğru süre sonucu doğrudan etkiliyor. Bu yüzden evde denendiğinde ya çok koyu ya da fazla sulu kalan pekmezler sık karşılaşılan bir durum. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde pekmez yapımıyla ilgili merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.
EVDE PEKMEZ NASIL YAPILIR?
Pekmez aslında sadece bir tatlı değil, Anadolu mutfağının en eski koruma tekniklerinden biridir. Meyveyi saklamanın yolu şeker eklemek değil, içindeki doğal şekeri yoğunlaştırmaktır. Pekmez yapımının mantığı üç aşamaya dayanır: meyveyi parçalamak, suyunu çıkarmak, suyunu koyulaştırmak.
EVDE PEKMEZ TARİFİ
Malzemeler
3 kg siyah üzüm veya dut
1 çay kaşığı doğal pekmez toprağı veya 1 çay kaşığı karbonat
1 su bardağı su
Yapılışı
Meyveler yıkanır ve sapları ayıklanır
Geniş bir kapta tahta kaşık ile ezilir.
Üzerine su eklenir ve 6 saat dinlenmeye bırakılır.
Tülbentten süzerek suyu çıkarılır.
Süzülen suya karbonat veya pekmez toprağı eklenir.
15 dakika bekletilir tortular dibe çöker.
Üstte kalan berrak kısmı başka tencereye alınır.
Kısık ateşte 2–3 saat koyulaştırılır
Köpükleri sürekli alınır
Soğutulur ve kavanozlara doldurulur