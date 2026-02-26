Evde pekmez nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pekmez tarifi

Kahvaltı sofralarında bir kaşıkla başlayan ama aslında arkasında uzun bir gelenek taşıyan pekmez, sanıldığından çok daha teknik bir üretim sürecine sahip. Sadece meyveyi kaynatmak yeterli olmuyor; doğru ısı, doğru kap ve doğru süre sonucu doğrudan etkiliyor. Bu yüzden evde denendiğinde ya çok koyu ya da fazla sulu kalan pekmezler sık karşılaşılan bir durum. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde pekmez yapımıyla ilgili merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

EVDE PEKMEZ NASIL YAPILIR?

Pekmez aslında sadece bir tatlı değil, Anadolu mutfağının en eski koruma tekniklerinden biridir. Meyveyi saklamanın yolu şeker eklemek değil, içindeki doğal şekeri yoğunlaştırmaktır. Pekmez yapımının mantığı üç aşamaya dayanır: meyveyi parçalamak, suyunu çıkarmak, suyunu koyulaştırmak.

Evde en kolay pekmez üzüm, dut ve keçiboynuzundan yapılır. Çünkü bu meyvelerin şeker oranı yüksektir ve kıvam almaya uygundur.

Çürük değil ama yumuşamış meyve gerekir. Sert meyve su vermez, çok olgun meyve ise ekşi tat oluşturur. En iyi kıvam dalından koparıldıktan birkaç gün sonra elde edilir.

Meyveler yıkanır, sapları ayıklanır ve geniş bir kapta ezilir. Metal değil, tahta kaşık tercih edilir çünkü metal oksidasyonu artırır. Amaç püre yapmak değil, hücreleri patlatmaktır.

Ezilen meyve 4–12 saat arası bekletilir. Bu aşama önemlidir çünkü doğal enzimler şeker dönüşümünü başlatır. Pekmez tadını burada kazanır.

Bez torba veya ince tel süzgeçten geçirilir. Posayı sıkmak gerekir ama ezmek değil. Fazla sıkılan posa acılık verir.

Elde edilen su geniş bir tencerede kaynatılmaz, ağır ağır buharlaştırılır. Kaynama pekmezi yakar ve karamelleştirir. İdeal yöntem kısık ateşte sabırla koyulaştırmaktır.

Pekmez hazır olduğunda parlak ama şeffaf olmayan bir akışkan kıvam alır. Kaşıktan damla değil ip gibi akmalıdır.

EVDE PEKMEZ TARİFİ

Malzemeler

3 kg siyah üzüm veya dut

1 çay kaşığı doğal pekmez toprağı veya 1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı su

Yapılışı

Meyveler yıkanır ve sapları ayıklanır

Geniş bir kapta tahta kaşık ile ezilir.

Üzerine su eklenir ve 6 saat dinlenmeye bırakılır.