Evde pide hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pide hamuru tarifi
Ramazan sofralarının en çok beklenen anı genelde sıcak pidenin masaya gelişi olur ama aslında o kokuyu evde yakalamak sanıldığı kadar zor değil. Dışarıdan alınan pidede çoğu zaman unun kalitesi, mayalanma süresi ve fırın sıcaklığı belirleyici olurken evde yapılan hamurda kontrol tamamen sizde olur. Bu yüzden ev yapımı pide hamuru sadece ekonomik bir alternatif değil, aynı zamanda daha karakterli bir lezzet üretmenin yolu haline gelir. Peki, evde kolay pide hamuru nasıl yapılır?
Son yıllarda mutfakta en çok geri dönen alışkanlıklardan biri hamuru dışarıdan almak yerine kendin yoğurmak oldu. Çünkü iyi bir pideyi belirleyen şey üzerindeki susam değil, hamurun dokusu ve fermantasyon süreci. Doğru teknikle hazırlanan bir hamur, ev fırınında bile taş fırın hissi verebilir. İşte, evde fırında yapılmış hissi verecek pide hamuru yapmanın detayları.
EVDE PİDE HAMURU NASIL YAPILIR?
Pide hamuru aslında ekmek hamuruna benzese de aynı hamur özelliğini taşımaz. Pidenin karakterini belirleyen şey daha yüksek hidratasyon oranı ve daha esnek bir gluten yapısıdır. Amaç kabarmış bir ekmek değil; kenarları kabarık, ortası ince ve elastik bir taban elde etmektir. Bu yüzden yoğurma tekniği ve dinlendirme süresi sonuç üzerinde doğrudan etkilidir. Öncelikle oda sıcaklığında su kullanılmalı. Ilık değil, el yakmayan 26-28 derece civarında su maya için ideal ortam yaratır. Kuru maya ya da yaş maya kullanılabilir ancak maya önce su ve az miktarda şekerle aktive edilirse hamur daha dengeli kabarır. Yaklaşık 5 dakika sonra yüzeyde köpüklenme başlar. Bu aşama hamurun ileride kabuk bağlamasını da önler.
Ardından un eklenir fakat tamamı bir anda eklenmez. Kademeli ekleme yapılır. Bunun nedeni pidenin yumuşak dokusudur. Çok sert yoğrulan hamur açılırken geri toplanır ve fırında taş gibi olur. Bu yüzden hamur ilk aşamada hafif yapışkan bırakılır. Tuz en son eklenir çünkü tuz doğrudan mayayla temas ettiğinde fermantasyonu yavaşlatır.
Yoğurma süresi yaklaşık 8-10 dakika olmalı. Ama burada amaç hamuru dövmek değil, uzatıp katlamak. Tezgaha hafifçe vurup katlama yöntemi uygulanırsa gluten lifleri hizalanır ve pide kenarları pişerken düzgün yükselir. Yoğurma sonrası üzeri kapatılarak en az 45 dakika dinlendirilir. Bu süre hamurun kabarmasından çok gevşemesi içindir. Dinlenmiş hamur açılırken yırtılmaz ve pide formu kolay verilir.
EVDE PİDE HAMURU TARİFİ
Yapılışı:
KOLAY PİDE HAMURU NASIL YAPILIR?
Zaman kısıtlıysa uzun fermantasyon yerine hızlı yöntem uygulanabilir. Bunun için su miktarı biraz artırılır ve hamur daha yumuşak hazırlanır. Yumuşak hamur hızlı kabarır çünkü maya daha rahat hareket eder.
Tüm malzemeler aynı anda karıştırılır. Yoğurma süresi kısa tutulur, yaklaşık 4-5 dakika yeterlidir. Ardından hamur sıcak bir ortamda 20-25 dakika bekletilir. Bu yöntemle hamur tam aromaya ulaşmaz ama doku olarak başarılı sonuç verir.
Hızlı tarifte en önemli püf noktası tezgah yerine yağlı kağıt üzerinde şekil vermektir. mutlaka önceden maksimum sıcaklığa getirilmelidir. Pide kısa sürede yüksek ısıya maruz kalırsa içi pamuk gibi kalır, dışı kızarır.
EVDE PİDE HAMURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
En sık yapılan hata fazla un eklemek. Ele yapışıyor hissiyle ilave edilen her un pidenin sertleşmesine neden olur. Pide hamuru klasik ekmekten daha yumuşak olmalı. Hafif yapışkanlık doğru kıvamın göstergesidir.
İkinci kritik konu dinlendirme süresi. Hamur kabarmadı diye bekletmek doğru değil. Aşırı fermantasyon gluten ağını zayıflatır ve pide yayılır. Hafif kabarıp gevşediği anda şekil verilmelidir.
Fırın sıcaklığı en az 230-250 derece olmalı. Düşük ısıda pişen pide kurur. Ev fırınında tabana yerleştirilen boş tepsi önceden ısıtılırsa taş fırın etkisi oluşur.
Son olarak üst yüzeye sürülen karışım önemlidir. Yumurta sarısı tek başına kullanıldığında sert kabuk oluşturur. Yoğurt veya sütle inceltildiğinde hem parlaklık hem yumuşaklık sağlar.