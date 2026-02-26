Son yıllarda mutfakta en çok geri dönen alışkanlıklardan biri hamuru dışarıdan almak yerine kendin yoğurmak oldu. Çünkü iyi bir pideyi belirleyen şey üzerindeki susam değil, hamurun dokusu ve fermantasyon süreci. Doğru teknikle hazırlanan bir hamur, ev fırınında bile taş fırın hissi verebilir. İşte, evde fırında yapılmış hissi verecek pide hamuru yapmanın detayları.

EVDE PİDE HAMURU NASIL YAPILIR?

Pide hamuru aslında ekmek hamuruna benzese de aynı hamur özelliğini taşımaz. Pidenin karakterini belirleyen şey daha yüksek hidratasyon oranı ve daha esnek bir gluten yapısıdır. Amaç kabarmış bir ekmek değil; kenarları kabarık, ortası ince ve elastik bir taban elde etmektir. Bu yüzden yoğurma tekniği ve dinlendirme süresi sonuç üzerinde doğrudan etkilidir. Öncelikle oda sıcaklığında su kullanılmalı. Ilık değil, el yakmayan 26-28 derece civarında su maya için ideal ortam yaratır. Kuru maya ya da yaş maya kullanılabilir ancak maya önce su ve az miktarda şekerle aktive edilirse hamur daha dengeli kabarır. Yaklaşık 5 dakika sonra yüzeyde köpüklenme başlar. Bu aşama hamurun ileride kabuk bağlamasını da önler.

REKLAM Ardından un eklenir fakat tamamı bir anda eklenmez. Kademeli ekleme yapılır. Bunun nedeni pidenin yumuşak dokusudur. Çok sert yoğrulan hamur açılırken geri toplanır ve fırında taş gibi olur. Bu yüzden hamur ilk aşamada hafif yapışkan bırakılır. Tuz en son eklenir çünkü tuz doğrudan mayayla temas ettiğinde fermantasyonu yavaşlatır. Yoğurma süresi yaklaşık 8-10 dakika olmalı. Ama burada amaç hamuru dövmek değil, uzatıp katlamak. Tezgaha hafifçe vurup katlama yöntemi uygulanırsa gluten lifleri hizalanır ve pide kenarları pişerken düzgün yükselir. Yoğurma sonrası üzeri kapatılarak en az 45 dakika dinlendirilir. Bu süre hamurun kabarmasından çok gevşemesi içindir. Dinlenmiş hamur açılırken yırtılmaz ve pide formu kolay verilir. EVDE PİDE HAMURU TARİFİ 4 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru maya veya yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı Yapılışı: Su, şeker ve maya karıştırılır ve 5 dakika bekletilir. Ardından unun yarısı eklenip karıştırılır. Bu aşamada yoğun bir bulamaç elde edilir ve yaklaşık 10 dakika dinlendirilir. Bu teknik ön fermantasyon sağlar ve pideye aromatik bir koku verir.

Kalan un ve zeytinyağı eklenir, son olarak tuz ilave edilir. Hamur ele yapışan ama kopmayan bir kıvam alana kadar yoğrulur. Üzeri kapatılarak yaklaşık 1 saat bekletilir. Hacim olarak iki katına çıkması gerekmez; hafif kabarması yeterlidir.

Hamur tezgaha alınır, gazı bastırılmaz sadece toparlanır. Bezeler oluşturulur ve tekrar 15 dakika dinlendirilir. Bu ikinci dinlendirme açmayı kolaylaştırır. Daha sonra elde bastırarak ortası inceltilir, kenarlar kalın bırakılır. Üzerine yumurta sarısı ve yoğurt karışımı sürülerek klasik pide deseni verilir. KOLAY PİDE HAMURU NASIL YAPILIR? REKLAM Zaman kısıtlıysa uzun fermantasyon yerine hızlı yöntem uygulanabilir. Bunun için su miktarı biraz artırılır ve hamur daha yumuşak hazırlanır. Yumuşak hamur hızlı kabarır çünkü maya daha rahat hareket eder. Tüm malzemeler aynı anda karıştırılır. Yoğurma süresi kısa tutulur, yaklaşık 4-5 dakika yeterlidir. Ardından hamur sıcak bir ortamda 20-25 dakika bekletilir. Bu yöntemle hamur tam aromaya ulaşmaz ama doku olarak başarılı sonuç verir.