Evde röfle nasıl yapılır? Evde röfle yaparken nelere dikkat etmek gerekir, püf noktaları nelerdir?

EVDE RÖFLE YAPMAK

İlk aşamada saç dört ana bölüme ayrılır ve klipslerle sabitlenir. Röfle çalışmasında tutam kalınlığı sonucu doğrudan etkiler. İnce tutamlar daha doğal geçiş verir, kalın tutamlar belirgin kontrast oluşturur. Evde yapılan uygulamalarda genelde röfle bonesi ya da folyo yöntemi tercih edilir. Bone kullanılacaksa başa yerleştirilir ve özel tığ yardımıyla saçlar deliklerden çekilir. Çekilen tutamların düzenli olması önem taşır. Folyo yöntemi tercih edildiğinde ise ense kısmından başlanır. İnce tutam alınır, altına folyo yerleştirilir ve açıcı karışım orta kısımdan uçlara doğru fırça ile sürülür. Ardından folyo kapatılır ve üst bölümlere geçilir.

REKLAM

Açıcı karışım plastik kapta hazırlanır. Metal kap kullanılmaz. Ölçüler ürün ambalajına göre ayarlanır ve karışım homojen hâle gelene kadar spatula ile çevrilir. Karışım hazırlandıktan sonra bekletilmeden uygulanmalıdır. Fırça darbeleri kontrollü yapılır. Ürün saçın her noktasına eşit yayılmalıdır. Bekleme süresi boyunca açılma seviyesi on dakikada bir kontrol edilir. İnce telli saçlarda açma hızlı ilerler. Kalın telli saçlarda süre uzayabilir. İstenen tona yaklaşıldığında işlem durdurulur.

Açma tamamlandığında saç bol suyla durulanır ve hafifçe nemi alınır. Çoğu zaman bu aşamada sarı ya da sıcak yansımalar ortaya çıkar. Bu görüntüyü dengelemek amacıyla tonlama yapılır. Seçilen toner nemli saça uygulanır ve kısa süre bekletilir. Tonlama süresi uzatılmaz. Renk oturduğunda saç yeniden yıkanır. Sülfatsız şampuan kullanılması saç telini korur. Ardından yoğun bakım maskesi sürülür ve birkaç dakika beklenir. Kurulama sırasında yüksek ısı tercih edilmez. Fön makinesi düşük ayarda kullanılmalıdır. Röflelerin dağılımı aynada kontrol edilir. Sert geçiş görülen alanlarda parmak uçlarıyla hafif dağıtma yapılabilir. Evde röfle sonrası ilk günlerde düzleştirici ve maşa kullanımına ara verilmesi saç sağlığı açısından yararlıdır. Haftada bir nem maskesi, mor şampuanı ise haftada tek kullanım yeterlidir. Her yıkama sonrası uçlara bakım kremi uygulanması saçın elastikiyetini destekler. REKLAM RÖFLE NASIL YAPILIR?

Kuaförde röfle uygulaması saç analizi ile başlar. Uzman önce saçın yapısını, mevcut rengini ve daha önce kimyasal işlem görüp görmediğini değerlendirir. Ardından hedeflenen ton belirlenir ve saç bölümlere ayrılır. Röfle çalışmasında genelde folyo ya da özel bone yöntemi kullanılır. Ense kısmından başlanır ve ince tutamlar alınır. Her tutamın altına folyo yerleştirilir ya da bone deliklerinden çekilir. Açıcı karışım, orta boydan uçlara doğru fırça yardımıyla sürülür ve ürünün saça eşit dağılması sağlanır. Folyo kapatılarak üst bölümlere geçilir. Tüm baş tamamlandığında açılma süreci düzenli aralıklarla kontrol edilir. İstenen tona ulaşıldığında saç durulanır ve çoğu zaman tonlama yapılır. Tonlama, açma sırasında oluşan sıcak yansımaları dengelemek ve rengi netleştirmek amacı taşır. Son aşamada yoğun bakım maskesi uygulanır ve saç düşük ısıyla kurutulur. Profesyonel ortamda yapılan röfle, kontrollü açma ve doğru tonlama sayesinde daha dengeli geçişler sunar, saç uzadıkça sert çizgiler oluşmasını engeller.