Siyah zeytin, Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmuştur. Marketlerde birçok farklı çeşidi bulunsa da ev yapımı siyah zeytin oldukça yüksek şekilde talep görür. Bu zeytinler, daha doğal olduğu kadar katkı maddesi içermediği için son yıllarda oldukça popüler hâle gelmiştir. Dalından toplanan zeytinlerin doğru yöntemlerle tatlandırılması sayesinde sofralara yoğun aromalı, tam kıvamında siyah zeytinler gelir. Evde siyah zeytin yapımı sabır isteyen bir süreçtir. Ancak doğru adımlar uygulandığında sonuç son derece tatmin edicidir. İşte evde siyah zeytin tarifi ve detayları…

EVDE SİYAH ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Evde siyah zeytin nasıl yapılır? Doğal, ev ortamında yapılan zeytinde en önemli aşama acılığın giderilmesi olarak öne çıkar. Dalından toplanan siyah zeytinler doğal hâliyle oldukça acıdır ve doğrudan tüketilemez. Bu nedenle belirli bir süre tuzla veya suyla bekletilerek olgunlaştırılması gerekir. Şu adımlar uygulanabilir;

İlk olarak zeytinler iyice ayıklanmalı, çürük veya ezik olanlar ayrılmalıdır.

Ardından bol suyla yıkanmalıdır.

Siyah zeytin yapımında en yaygın yöntemlerden biri kuru sele yöntemidir. Bu yöntemde zeytinler kaya tuzu ile kat kat dizilerek bekletilir.

Tuz, zamanla zeytinin suyunu çeker ve acılığını azaltır.

Bir diğer yöntem ise salamura yöntemidir. Bu yöntemde zeytinler tuzlu su içerisinde bekletilir.

Belirli aralıklarla suyu değiştirilerek acılığı giderilir.

Yukarıda bahsedilen her iki yöntemde de sabırlı olmak gerekir. Çünkü zeytinlerin tatlanması birkaç hafta sürebilir.

EVDE SİYAH ZEYTİN TARİFİ Evde siyah zeytin tarifi için internet üzerinde yoğun bir araştırma vardır. Kuru sele yöntemiyle ev yapımı siyah zeytin hazırlamak için yıkanan ve süzülen zeytinler geniş bir kaba alınır. Üzerine kaya tuzu eklenir. Ortalama olarak 1 kilo zeytin için 200 ila 250 gram kaya tuzu yeterlidir. Sonrasında şu adımlar takip edilebilir; Zeytinler ve tuz iyice harmanlanır.

Hazırlanan karışım hava alabilen bir kaba veya bez torbaya konur.

Serin ve kuru bir ortamda bekletilir.

İlk haftadan itibaren zeytinler sulanmaya başlar.

Kabın belirli aralıklarla ters çevrilmesi, tuzun her yere eşit dağılmasını sağlar.

Yaklaşık 3 ya da 4 hafta sonunda zeytinler acılığını büyük ölçüde kaybeder.

Yaklaşık 3 ya da 4 hafta sonunda zeytinler acılığını büyük ölçüde kaybeder.

Tatlanan zeytinler fazla tuzdan arındırılır ve isteğe bağlı olarak zeytinyağı ile harmanlanabilir. Bu aşamada kekik, pul biber veya limon kabuğu eklenerek farklı aromalar elde edilebilir. EVDE SİYAH ZEYTİN TARİFİ MALZEMELERİ Ev yapımı siyah zeytin için gereken malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeler aşağıdaki listede verildiği gibidir; 1 kilo olgun siyah zeytin

200-250 gram kaya tuzu

İsteğe bağlı zeytinyağı

İsteğe bağlı limon dilimleri veya baharatlar Malzemelerin doğal ve katkısız olması, zeytinin kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Özellikle kaya tuzu tercih edilmesi önerilir. Rafine sofra tuzu istenilen sonucu vermeyebilir. EVDE DOĞAL SİYAH ZEYTİN YAPMAK KOLAY MI? Peki ev ortamında doğal siyah zeytin yapmak kolay mı? Evde doğal siyah zeytin yapmak teknik olarak zor değildir, ancak sabır gerektirir. Süreç boyunca zeytinlerin düzenli kontrol edilmesi gerekir. Doğru saklama koşulları sağlandığında ev yapımı siyah zeytin hazırlamak oldukça pratik olabilir. Hazır ürünlere kıyasla daha uzun sürede hazırlanması bazı kişiler için dezavantaj gibi görünse de katkısız ve tamamen doğal bir ürün elde etmek bu süreci değerli kılar. Özellikle kendi zeytinini toplayanlar için evde zeytin yapmak keyifli bir deneyim olabilir.