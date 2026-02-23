Canlı
        Haberler Yemek Yapma Evde siyah zeytin nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı siyah zeytin tarifi ymk

        Evde siyah zeytin nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı siyah zeytin tarifi

        Evde siyah zeytin yapmak, doğal ve katkısız kahvaltılıklar hazırlamak isteyenler için hem ekonomik hem de sağlıklı bir seçenektir. Bu yüzden her gün birçok kişi evde zeytin yapmanın inceliklerini araştırır. Peki evde siyah zeytin nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir ve lezzetli bir sonuç için nelere dikkat edilmelidir? İşte konunun detayları…

        Giriş: 23.02.2026 - 12:29
        Evde siyah zeytin nasıl yapılır?

        Siyah zeytin, Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmuştur. Marketlerde birçok farklı çeşidi bulunsa da ev yapımı siyah zeytin oldukça yüksek şekilde talep görür. Bu zeytinler, daha doğal olduğu kadar katkı maddesi içermediği için son yıllarda oldukça popüler hâle gelmiştir. Dalından toplanan zeytinlerin doğru yöntemlerle tatlandırılması sayesinde sofralara yoğun aromalı, tam kıvamında siyah zeytinler gelir. Evde siyah zeytin yapımı sabır isteyen bir süreçtir. Ancak doğru adımlar uygulandığında sonuç son derece tatmin edicidir. İşte evde siyah zeytin tarifi ve detayları…

        EVDE SİYAH ZEYTİN NASIL YAPILIR?

        Evde siyah zeytin nasıl yapılır? Doğal, ev ortamında yapılan zeytinde en önemli aşama acılığın giderilmesi olarak öne çıkar. Dalından toplanan siyah zeytinler doğal hâliyle oldukça acıdır ve doğrudan tüketilemez. Bu nedenle belirli bir süre tuzla veya suyla bekletilerek olgunlaştırılması gerekir. Şu adımlar uygulanabilir;

        • İlk olarak zeytinler iyice ayıklanmalı, çürük veya ezik olanlar ayrılmalıdır.
        • Ardından bol suyla yıkanmalıdır.
        • Siyah zeytin yapımında en yaygın yöntemlerden biri kuru sele yöntemidir. Bu yöntemde zeytinler kaya tuzu ile kat kat dizilerek bekletilir.
        • Tuz, zamanla zeytinin suyunu çeker ve acılığını azaltır.
        • Bir diğer yöntem ise salamura yöntemidir. Bu yöntemde zeytinler tuzlu su içerisinde bekletilir.
        • Belirli aralıklarla suyu değiştirilerek acılığı giderilir.
        Yukarıda bahsedilen her iki yöntemde de sabırlı olmak gerekir. Çünkü zeytinlerin tatlanması birkaç hafta sürebilir.

        EVDE SİYAH ZEYTİN TARİFİ

        Evde siyah zeytin tarifi için internet üzerinde yoğun bir araştırma vardır. Kuru sele yöntemiyle ev yapımı siyah zeytin hazırlamak için yıkanan ve süzülen zeytinler geniş bir kaba alınır. Üzerine kaya tuzu eklenir. Ortalama olarak 1 kilo zeytin için 200 ila 250 gram kaya tuzu yeterlidir. Sonrasında şu adımlar takip edilebilir;

        • Zeytinler ve tuz iyice harmanlanır.
        • Hazırlanan karışım hava alabilen bir kaba veya bez torbaya konur.
        • Serin ve kuru bir ortamda bekletilir.
        • İlk haftadan itibaren zeytinler sulanmaya başlar.
        • Kabın belirli aralıklarla ters çevrilmesi, tuzun her yere eşit dağılmasını sağlar.
        • Yaklaşık 3 ya da 4 hafta sonunda zeytinler acılığını büyük ölçüde kaybeder.
        • Tatlanan zeytinler fazla tuzdan arındırılır ve isteğe bağlı olarak zeytinyağı ile harmanlanabilir.
        Bu aşamada kekik, pul biber veya limon kabuğu eklenerek farklı aromalar elde edilebilir.

        EVDE SİYAH ZEYTİN TARİFİ MALZEMELERİ

        Ev yapımı siyah zeytin için gereken malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeler aşağıdaki listede verildiği gibidir;

        • 1 kilo olgun siyah zeytin
        • 200-250 gram kaya tuzu
        • İsteğe bağlı zeytinyağı
        • İsteğe bağlı limon dilimleri veya baharatlar

        Malzemelerin doğal ve katkısız olması, zeytinin kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Özellikle kaya tuzu tercih edilmesi önerilir. Rafine sofra tuzu istenilen sonucu vermeyebilir.

        EVDE DOĞAL SİYAH ZEYTİN YAPMAK KOLAY MI?

        Peki ev ortamında doğal siyah zeytin yapmak kolay mı? Evde doğal siyah zeytin yapmak teknik olarak zor değildir, ancak sabır gerektirir. Süreç boyunca zeytinlerin düzenli kontrol edilmesi gerekir. Doğru saklama koşulları sağlandığında ev yapımı siyah zeytin hazırlamak oldukça pratik olabilir.

        Hazır ürünlere kıyasla daha uzun sürede hazırlanması bazı kişiler için dezavantaj gibi görünse de katkısız ve tamamen doğal bir ürün elde etmek bu süreci değerli kılar. Özellikle kendi zeytinini toplayanlar için evde zeytin yapmak keyifli bir deneyim olabilir.

        EV YAPIMI SİYAH ZEYTİN YAPIMININ PÜF NOKTALARI

        Ev yapımı siyah zeytin hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle zeytinlerin ezik ve çürük olmaması gerekir. Bozuk zeytinler tüm partinin tadını etkileyebilir. Bunların yanı sıra aşağıdaki püf noktalar da dikkate alınabilir;

        • Kullanılan tuz mutlaka kaya tuzu olmalıdır.
        • Tuz oranı az olursa zeytinler yeterince tatlanmayabilir.
        • Fazla olursa aşırı tuzlu olabilir. Bu nedenle ölçülere dikkat edilmelidir.
        • Bekleme süresince kabın düzenli olarak sallanması veya ters çevrilmesi, homojen bir tatlanma sağlar.
        • Zeytinler tatlandıktan sonra serin ve güneş görmeyen bir yerde saklanmalıdır.
        • Cam kavanoz tercih edilmesi lezzetin korunmasına yardımcı olan önemli bir detaydır.
        • Üzerine bir miktar zeytinyağı eklemek zeytine parlaklık kazandırır ve hava ile temasını azaltır.
        EV YAPIMI ZEYTİN NASIL SAKLANIR?

        Ev yapımı siyah zeytinin lezzetini ve tazeliğini korumak için doğru saklama koşulları oldukça önemlidir. Tatlanan zeytinler mutlaka cam kavanozda muhafaza edilmelidir. Plastik kaplar hem koku yapabilir hem de zeytinin aromasını etkileyebilir.

        Kavanozlar serin, kuru ve güneş ışığı almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir. Daha uzun süre saklamak isteyenler için buzdolabı da uygun bir seçenektir. Katkı maddesi içermeyen ev yapımı zeytinler genellikle birkaç ay boyunca güvenle tüketilebilir. Ancak en iyi lezzet için makul süre içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

        EVDE SİYAH ZEYTİN BESİN DEĞERLERİ

        100 gr siyah zeytin için besin değerleri aşağıda verilmiştir;

        • Kalori: 115-150 kcal
        • Karbonhidrat: 3-6 g
        • Protein: 0,8-1 g
        • Yağ: 10-15 g
        • Lif: 3-4 g
        • Sodyum: 700-1500 mg (tuz oranına göre değişir)
        • Kalsiyum: 60-90 mg
        • Demir: 2-3 mg
        • E Vitamini: 1-3 mg

        Ev yapımı zeytinin besin değerleri son derece yüksektir ve besleyici bir yiyecek olarak kabul edilir.

