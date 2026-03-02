Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evde Slime Nasıl Yapılır? Evde Doğal Slime Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

        Evde Slime Nasıl Yapılır? Evde Doğal Slime Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

        Çocukların ve gençlerin son dönemdeki en popüler oyun malzemelerinden biri, şüphesiz slimedir. Renkli, esnek ve şekil verilebilir yapısıyla hem eğlenceli hem de stres atmaya yardımcı bir oyuncak olan slime, evde de kolayca hazırlanabilir. Hazır satılan slime ürünleri pratik olsa da içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle bazı aileler çocukları için daha sağlıklı ve doğal alternatifler aramaktadır. İşte bu noktada da doğal slime devreye giriyor. O nedenle siz de evde slime yapımını merak edenlerdenseniz bu yazımızda sizler için slime yapmanın püf noktalarını paylaşıyor olacağız. Ancak doğru malzemeler ve yöntemlerle, hem güvenli hem de uzun süreli kullanım sağlayan ev yapımı slime elde edebileceğinizi belirtebiliriz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde Slime Nasıl Yapılır?

        Slime Nedir?

        Slime, esnek ve yapışkan bir kıvama sahip, el ile oynanabilen bir oyun malzemesidir. Genellikle yapımında boraks, tutkal, su ve bazen doğal renkler kullanılır. Ev yapımı slime, kimyasal içeriklerin azaltılması veya tamamen doğal malzemelerle hazırlanması sayesinde çocuk sağlığı açısından daha güvenlidir. Slime, sadece bir oyun malzemesi değil, aynı zamanda doğru kullanıldığında eğiticidir de. Slime faydaları şöyle sıralanabilir;

        • - Motor becerileri geliştirmeye yardımcı olur
        • - Yaratıcılığı destekler
        • - Stres ve gerginliği azaltır

        Bu nedenle hem eğlenceli hem de faydalı bir aktivite olarak öne çıkar. Peki evde slime yapımı nasıldır?

        Evde Slime Yapımı

        Evde slime yapımı nasıldır sorusunun cevabı oldukça basittir. İhtiyacınız olan malzemeler genellikle mutfakta veya evde kolayca bulunabilir.

        Gerekli Malzemeler

        • - 1 su bardağı beyaz yapıştırıcı (PVA)
        • - 1 çay kaşığı boraks (veya doğal alternatif olarak nişasta)
        • - 1/2 su bardağı ılık su
        • - İsteğe bağlı: gıda boyası veya parlak simler

        Yapılışı

        • 1- Geniş bir kaba yapıştırıcıyı dökün.
        • 2- Üzerine gıda boyası veya sim ekleyerek renk verin.
        • 3- Ayrı bir kapta ılık su ile boraksı çözün. Eğer doğal bir yöntem tercih ediyorsanız, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1/4 su bardağı su ile karışım hazırlayabilirsiniz.
        • 4- Borakslı suyu veya nişasta karışımını yavaş yavaş yapıştırıcının üzerine ekleyin ve karıştırın.
        • 5- Karışım kıvam almaya başlayınca ellerinizle yoğurun. Yapışkanlık azalıp elastik bir doku oluşana kadar yoğurmaya devam edin.

        Bu tarifle elde edeceğiniz ev yapımı slime, hem doğal hem de uzun süreli kullanım için uygundur. Ancak hamurun kurumaması için hava geçirmeyen bir kapta saklamalısınız.

        Slime Yapmanın Püf Noktaları

        Evde slime yapımı sırasında bazı püf noktalarına dikkat etmek, hem hamurun kıvamını hem de kullanım süresini artırır. İşte öne çıkan püf noktalar…

        • - Malzemeleri ölçülü kullanmak kıvam için önemlidir. Fazla su veya boraks hamuru ya çok cıvık ya da çok sert yapabilir.
        • - Karışıma renk verirken doğal gıda boyaları veya bitkisel renkler kullanabilirsiniz. Bu sayede doğal slimeelde etmiş olursunuz.
        • - Yoğurma işlemi sırasında ellerinizi yağlayabilirsiniz, böylece yapışkanlık azalır ve ev yapımı slimedaha kolay şekil alır.
        • - Slime kullanılmadığında mutlaka hava geçirmeyen bir kapta muhafaza edilmelidir.
        • - Kimyasal içermeyen doğal alternatifler tercih ederek, çocuk sağlığı açısından güvenli bir oyun malzemesi oluşturabilirsiniz.

        Bu adımlara dikkat ederek hem eğlenceli hem de güvenli bir slime elde edebileceğinizi ifade edebiliriz.

        Ev Yapımı Slime Tarifinin Avantajları

        Ev yapımı slime, hazır ürünlere kıyasla birçok avantaja sahiptir. İşte bu avantajlar;

        • - Kimyasal içermediği için çocuklar için güvenlidir.
        • - Renk ve malzeme tercihini kendiniz belirleyebilirsiniz.
        • - Ekonomik ve uzun süre kullanılabilir.
        • - Çocuklar ile birlikte hazırlamak eğlenceli ve öğretici bir aktivite sunar.

        Ayrıca, ev yapımı slime ile çocuklar elleriyle şekil verme, karıştırma ve yoğurma becerilerini geliştirir. Bu, sadece eğlenceli değil, aynı zamanda onların motor gelişimi açısından da faydalıdır. Görüldüğü gibi evde slime yapımı, ev yapımı slime ve slime yapmanın püf noktaları süreçleri oldukça basittir. Doğru malzeme ve yöntemler ile hem doğal hem de uzun ömürlü bir slime elde edebileceğinizi söyleyebiliriz. Artık çocuklarınız için güvenli, renkli ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

        İran ordusu, ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İranın başkenti Tahranda art arda patlamalar meydana geldi. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları