Evde Slime Nasıl Yapılır? Evde Doğal Slime Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Slime Nedir?

Slime, esnek ve yapışkan bir kıvama sahip, el ile oynanabilen bir oyun malzemesidir. Genellikle yapımında boraks, tutkal, su ve bazen doğal renkler kullanılır. Ev yapımı slime, kimyasal içeriklerin azaltılması veya tamamen doğal malzemelerle hazırlanması sayesinde çocuk sağlığı açısından daha güvenlidir. Slime, sadece bir oyun malzemesi değil, aynı zamanda doğru kullanıldığında eğiticidir de. Slime faydaları şöyle sıralanabilir;

- Motor becerileri geliştirmeye yardımcı olur

- Yaratıcılığı destekler

- Stres ve gerginliği azaltır

Bu nedenle hem eğlenceli hem de faydalı bir aktivite olarak öne çıkar. Peki evde slime yapımı nasıldır?

Evde Slime Yapımı

Evde slime yapımı nasıldır sorusunun cevabı oldukça basittir. İhtiyacınız olan malzemeler genellikle mutfakta veya evde kolayca bulunabilir.

Gerekli Malzemeler

- 1 su bardağı beyaz yapıştırıcı (PVA)

- 1 çay kaşığı boraks (veya doğal alternatif olarak nişasta)

- 1/2 su bardağı ılık su

- İsteğe bağlı: gıda boyası veya parlak simler

Yapılışı

1- Geniş bir kaba yapıştırıcıyı dökün.

2- Üzerine gıda boyası veya sim ekleyerek renk verin.

3- Ayrı bir kapta ılık su ile boraksı çözün. Eğer doğal bir yöntem tercih ediyorsanız, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1/4 su bardağı su ile karışım hazırlayabilirsiniz.

4- Borakslı suyu veya nişasta karışımını yavaş yavaş yapıştırıcının üzerine ekleyin ve karıştırın.

5- Karışım kıvam almaya başlayınca ellerinizle yoğurun. Yapışkanlık azalıp elastik bir doku oluşana kadar yoğurmaya devam edin.

Bu tarifle elde edeceğiniz ev yapımı slime, hem doğal hem de uzun süreli kullanım için uygundur. Ancak hamurun kurumaması için hava geçirmeyen bir kapta saklamalısınız.