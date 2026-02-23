Canlı
Habertürk
Habertürk
        Evde tavuk döner nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk döner tarifi

        Evde tavuk döner nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk döner tarifi

        Sokak lezzetlerinin vazgeçilmez tatlarından biri olan tavuk döner, Türk mutfağında oldukça öne çıkar. Pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla en çok tercih edilen yemekler arasında yer alır. Dışarıda sıkça tüketilen bu lezzeti evde, katkısız ve kontrollü malzemelerle hazırlamak mümkündür. Peki evde tavuk döner nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk döner tarifinin tüm detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 12:36
        Evde tavuk döner nasıl yapılır?

        Ev yapımı tavuk döner, hazır ürünlere kıyasla daha sağlıklı ve ekonomik bir alternatiftir. Marine işlemi doğru yapıldığında dışarıda yenilen döner lezzetine oldukça yakın bir sonuç elde edilir. İster pilav üstü, ister dürüm şeklinde servis edilebilen tavuk döneri seven birçok kişi vardır. Evde tavuk döner tarifi kalabalık sofralar için de ideal bir seçenektir. İşte evde tavuk döner yapımına dair tüm detaylar…

        EVDE TAVUK DÖNER NASIL YAPILIR?

        Evde tavuk döner nasıl yapılır? Ev ortamında tavuk döner yapılışı için doğru et seçimi en önemlisidir. Bu, genel olarak tavuk göğsüdür. Ancak daha yumuşak ve sulu bir sonuç için tavuk but eti de kullanılabilir. İnce dilimlenen tavuklar özel bir sosla marine edilir ve dinlendirildikten sonra yüksek ısıda pişirilir.

        Tavuk döner yapımında en önemli aşama marine sürecidir. Yoğurt, zeytinyağı ve baharatlarla hazırlanan sos, tavuğun yumuşamasını sağlarken lezzet kazanmasını da katkıda bulunur. Marine edilen tavuklar en az 2 saat, tercihen bir gece buzdolabında bekletildiğinde daha yoğun bir aroma elde edilir.

        Dinlenen tavuklar geniş bir tavada yüksek ateşte, suyunu salıp çekene kadar pişirilir. Pişirme sırasında tavukların ince ve eşit dilimlenmiş olması önemlidir. Bu sayede yanmadan ve kurutmadan ideal kıvam yakalanabilir. Pratik yapımı sayesinde ev yapımı tavuk döner, hafta içi akşam yemekleri ve misafir sofraları için sevilerek tercih edilebilir.

        EVDE TAVUK DÖNER TARİFİ

        Evde tavuk döner tarifi birçok kişinin internet üzerinden araştırdığı bir konudur. Ev yapımı

        tavuk döner, birkaç temel malzemeyle kolayca hazırlanabilir. Doğru oranlar kullanıldığında ne fazla kuru ne de aşırı yağlı olur. İşte adım adım tarif;

        • Öncelikle tavuklar ince şeritler halinde doğranır.
        • Derin bir kapta yoğurt, zeytinyağı ve baharatlar karıştırılarak marine sosu hazırlanır.
        • Tavuklar bu sosun içine alınarak iyice harmanlanır ve üzeri kapatılarak buzdolabında dinlendirilir.
        • Dinlenme süresi tamamlandıktan sonra tavuklar önceden ısıtılmış geniş bir tavaya alınır.
        • Yüksek ateşte, arada karıştırılarak pişirilir.
        • Tavuklar suyunu çektikten sonra hafif kızarana kadar kavrulur.
        • Hazırlanan tavuk döner lavaş ekmeği içinde dürüm şeklinde, pilav üstü servis edilerek ya da sandviç ekmeği arasında sunulabilir.
        • Yanına eğer damak tadına uygunsa domates, marul, soğan ve yoğurtlu sos eklenerek lezzeti artırılabilir.

        Afiyet olsun!

        EVDE TAVUK DÖNER TARİFİ için GEREKEN MALZEMELER

        Evde tavuk döner yapmak için gerekli malzemeler oldukça pratiktir ve çoğu mutfakta bulunur. İşte temel malzemeler;

        • 600 gram tavuk göğsü veya tavuk but
        • 3 yemek kaşığı yoğurt
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kekik
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        Servis için isteğe bağlı olarak lavaş, pilav, domates, marul ve soğan tercih edilebilir. Bu ölçüler yaklaşık 3 ya da 4 kişilik servis için uygundur. Kişi sayısına göre malzeme miktarı artırılabilir.

        EVDE TAVUK DÖNER TARİFİ KOLAY MI?

        Evde tavuk döner yapmak sanıldığından çok daha kolaydır. Özel bir ekipman gerektirmeden, yalnızca tava kullanarak hazırlanabilir. En önemli aşama marine süresini doğru planlamaktır. Önceden uygun şekillerde marine edilen tavuklar, pişirme aşamasında kısa sürede hazır hâle gelir. Zamanı kısıtlı olanlar için tavuklar ince doğranarak 30-40 dakika kadar kısa bir süre marine edilebilir. Ancak daha yoğun bir lezzet için birkaç saat dinlendirilmesi önerilir.

        TAVUK DÖNER TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

        Lezzetli bir tavuk döner hazırlamak için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

        • Tavukların mümkün olduğunca ince ve eşit dilimlenmesi gerekir.
        • Marine sosunda yoğurt kullanmak, etin daha yumuşak olmasını sağlar.
        • Pişirme işlemi yüksek ateşte yapılmalıdır. Düşük ateşte tavuklar suyunu salıp haşlanabilir.
        • Tavaya fazla miktarda tavuk konulmamalıdır. Aksi durumda tavuklar kızarmak yerine sulanır.
        • İsteğe bağlı olarak bir miktar süt eklemek, tavukların daha yumuşak kalmasına yardımcı olabilir.

        Bu detaylara dikkat edildiğinde ev yapımı tavuk döner, dışarıda satılan lezzetlere oldukça yakın bir sonuç verir.

        EVDE TAVUK DÖNER KALORİSİ

        Ev yapımı tavuk dönerin kalori değeri kullanılan yağ miktarına ve servis şekline göre değişiklik gösterir. Ancak yine de ortalama 100 gram sade tavuk döner yaklaşık 150-180 kalori arasındadır denilebilir.

        Lavaş ekmeğiyle dürüm şeklinde tüketildiğinde kalori miktarı artar. Pilav üstü servislerde ise karbonhidrat oranı yükselir. Daha hafif bir seçenek isteyenler, tavuk döneri salata ile birlikte tüketebilir. Ek olarak ev ortamında yapılan tavuk döner, yağ ve tuz oranı kontrol edilebildiği için hazır ürünlere kıyasla daha dengeli bir beslenme alternatifi sunar.

        TAVUK DÖNER HANGİ TAVUKTAN YAPILIR?

        Tavuk döner hazırlanırken en sık tercih edilen et tavuk göğsüdür. Düşük yağ oranı sayesinde daha hafif bir sonuç verir. Ancak daha sulu ve lezzetli bir döner isteyenler tavuk but etini tercih edebilir. But eti, pişirme sırasında kurumaya daha dirençlidir ve yumuşak bir yapı sunar. En ideal sonuç için göğüs ve but karışımı da kullanılabilir. Önemli olan etin ince dilimlenmesi ve doğru şekilde marine edilmesidir.

