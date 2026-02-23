Evde tavuk tantuni nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk tantuni tarifi
Sokak lezzetleri arasında özel bir yere sahip olan tantuni, pratik hazırlanışı ve baharatlı aromasıyla sofralarda sıkça tercih edilir. Genellikle dana etiyle yapılsa da daha hafif bir alternatif arayanlar için tavuk tantuni ideal görülür. Peki evde tavuk tantuni nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk tantuni tarifinin tüm detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…
Ev yapımı tavuk tantuni, dışarıda tüketilen versiyonuna göre daha kontrollü malzemelerle hazırlanır. Yağ oranı ayarlanabilir, hatta baharat dengesi isteğe göre değiştirilebilir. Lavaş arasında dürüm şeklinde ya da ekmek arası servis edilebilen bu lezzeti seven birçok kişi vardır. Özellikle akşam yemeklerinde pratik bir alternatif sunar. İşte adım adım evde tavuk tantuni tarifi…
EVDE TAVUK TANTUNİ NASIL YAPILIR?
Evde tavuk tantuni nasıl yapılır? Ev ortamında tantuni yapabilmek için göze çarpan en önemli nokta, tavuğun küçük ve eşit parçalar halinde doğranmasıdır. Zaten bu tarifte genellikle tavuk göğsü tercih edilir. Ancak daha yumuşak bir sonuç isteyenler tavuk but eti de kullanabilir. İşte tarifin detayları;
EVDE TAVUK TANTUNİ TARİFİ
Evde tavuk tantuni tarifi için birkaç basit adıma ihtiyaç vardır. Doğru pişirme tekniği uygulandığında lokum kıvamında ve lezzetli bir sonuç elde edilir. Öncelikle 500-600 gram tavuk göğsü küçük küpler hâlinde doğranır. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alınır ve tavuklar yüksek ateşte kavrulmaya başlanır. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişirilir.
Bu aşamalardan sonra 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz eklenir. İsteğe bağlı olarak pul biberle acılık seviyesi artırılabilir. Yarım çay bardağı sıcak su eklenerek tavukların daha yumuşak olması sağlanır. Hazırlanan iç harç, ısıtılmış lavaşın ortasına alınır. Üzerine ince doğranmış soğan, domates ve maydanoz eklenerek dürüm yapılır. Sıcak servis edilmesi daha iyi olur.
EVDE TAVUK TANTUNİ MALZEMELERİ
Evde tavuk tantuni yapmak için gerekli malzemeler oldukça pratiktir. İşte temel malzeme listesi;
Servis için:
Bu ölçüler yaklaşık 3 ya da 4 kişilik servis için uygundur. Kişi sayısına göre malzemeler artırılabilir.
EV ORTAMINDA TAVUK TANTUNİ YAPMAK KOLAY MI?
Ev ortamında kolay tavuk tantuni için spesifik bir ekipman gerekmez. Geniş bir tava yeterlidir. En önemli unsur yüksek ateşte pişirme tekniğidir. Tavuklar düşük ateşte pişirildiğinde haşlanmış gibi olabilir ve tantuni lezzeti tam olarak yakalanamayabilir.
Hazırlık süresi yaklaşık 15-20 dakikadır. Bu yönüyle hem hızlı hem de doyurucu bir yemektir. Çalışanlar ve pratik tarif arayanlar için ideal bir alternatiftir. Ayrıca malzemelerin erişilebilir olması da tarifi avantajlı kılar.
EVDE TAVUK TANTUNİ TARİFİ PÜF NOKTALARI
Lezzetli bir tavuk tantuni için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir;
Ayrıca geleneksel tantuni lezzeti için tavaya çok az miktarda su serpilerek buhar etkisi oluşturulabilir. Bu yöntem, tantuninin daha yumuşak olmasına yardımcı olur.
EVDE TAVUK TANTUNİ KAÇ KALORİ?
Ev yapımı tavuk tantuninin kalori değeri kullanılan yağ miktarına ve servis şekline göre değişir. Ortalama bir porsiyon (lavaş dürüm şeklinde) tavuk tantuni yaklaşık 350-450 kalori arasındadır.
Bunlara ek sade şekilde, ekmeksiz tüketildiğinde kalori miktarı önemli ölçüde düşer. Daha hafif bir alternatif isteyenler için tavuk tantuniyi salata ile birlikte tüketme alternatifi vardır.
Sonuç olarak evde hazırlanan tavuk tantuni, yağ ve tuz oranı kontrol edilebildiği için dışarıda satılan versiyonlara göre daha dengeli bir seçenek sunar. Bu yönüyle lezzet dolu ve ölçülü bir öğün alternatifi olarak tercih edilebilir.
TAVUK TANTUNİ SOSU NASIL HAZIRLANIR?
Tavuk tantuni sosu, lezzeti belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Geleneksel tarifte ayrı bir sos bulunmasa da tavukların pişirme sırasında baharat ve yağ ile buluşması doğal bir aroma oluşturur. Daha yoğun bir lezzet isteyenler için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı kimyon ve çok az sarımsak eklenerek pratik bir sos hazırlanabilir. Lavaşın içine sürülen bu sos, tantuninin daha aromatik olmasını sağlar. Ayrıca limon suyu ve sumak da lezzeti dengeleyen tamamlayıcı tatlar arasında yer alır.
TAVUK TANTUNİ TAVUĞUN NERESİNDEN YAPILIR?
Tavuk tantuni yapımında en sık tercih edilen et tavuk göğsüdür. Düşük yağ oranı sayesinde daha hafif bir sonuç verir ve küçük küpler halinde kolayca doğranabilir. Ancak daha yumuşak ve sulu bir lezzet isteyenler tavuk but etini de tercih edebilir. But eti, pişirme sırasında kurumaya karşı daha dayanıklıdır ve daha yoğun bir aroma sunar. En ideal sonuç için göğüs ve but karışımı kullanılabilir.