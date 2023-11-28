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        Haberler Yaşam Evde tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Evde tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Tulumba, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Çıtır çıtır hamuru ve şerbetiyle, her yaştan insanın favorisidir. Bu leziz tatlıyı evde yapmakta mümkündür. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz ve misafirlerinizin bayılacağı tam ölçülü tulumba tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:22
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        Genellikle özel günlerde, bayramlarda yapılan tatlılardan biri olan tulumba, yediden yetmişe birçok kişinin severek tükettiği lezzetlerdendir. İşte kolaylıkla evde yapabileceğiniz tulumba tarifi...

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        TULUMBA MALZEMELERİ NELER?

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı ılık süt
        • 1 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 paket kuru maya
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 2 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 5 su bardağı un

        Şerbeti için:

        • 3 su bardağı su
        • 3 su bardağı toz şeker
        • 1 adet limon suyu
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        TULUMBA NASIL YAPILIR?

        • Ilık sütte toz şekeri ve mayayı eritin.
        • Sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu ekleyin ve karıştırın.
        • Unu azar azar ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
        • Hamuru üzerini streç film ile kapatıp ılık bir yerde 1 saat mayalanmaya bırakın.
        • Mayalanan hamuru unlanmış bir tezgahta açın.
        • Açtığınız hamuru rulo şeklinde sarın ve 10-12 parçaya bölün.
        • Her bir parçayı yuvarlayarak top haline getirin.
        • Tulumba makinesinde hamurları şekillendirin.
        • Kızgın yağda kızartın.
        • Kızaran tulumbaları şerbetin içine atıp 5-10 dakika bekletin.
        • Şerbetten çıkarıp servis tabağına alın.
        • Üzerine tarçın serperek servis edin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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