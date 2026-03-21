Everton: 3 - Chelsea: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında Chelsea, deplasmanda Everton'a 3-0 mağlup oldu. Beto (2) ve Iliman Ndiaye'nin gollerine engel olamayarak ağır bir mağlubiyet alan Chelsea, 48 puanda kaldı. Everton ise puanını 46'ya çıkardı.
Giriş: 21.03.2026 - 22:32 Güncelleme:
Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Everton oldu.
Everton'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 62. dakikalarda Beto, 76'da Iliman Ndiaye attı.
Bu sonuçla beraber ligde üst üste 2. yenilgi yüzü gören Chelsea, haftayı 48 puanla tamamladı. Everton ise puanını 46'ya çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Everton, Brentford'a konuk olacak. Chelsea, Manchester City'i ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ