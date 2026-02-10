Canlı
        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton'da Jack Grealish sezonu kapattı! - Futbol Haberleri

        Everton'da Jack Grealish sezonu kapattı!

        Sezonu Everton'da kiralık olarak geçiren Jack Grealish, ayağındaki stres kırığı nedeniyle sezonu kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:58
        Jack Grealish sezonu kapattı!
        Geçtiğimiz yaz Manchester City'den Everton'a kiralık olarak giden Jack Grealish'ten kötü haber geldi.

        İngiliz yıldızın ayağındaki stres kırığı nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi. Jack Grealish bu haberi aldıktan sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

        "SEZONUN BÖYLE BİTMESİNİ İSTEMEZDİM"

        Yıldız ismin yaptığı paylaşımda, "Sezonun böyle bitmesini istemezdim ama futbol bu, yıkıldım. Ameliyat oldum ve artık tamamen dönüşüme odaklanıyorum. Daha fit, daha güçlü ve eskisinden daha iyi döneceğim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok şey ifade ediyor. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar harikaydı. Bu kulübü temsil etmeyi seviyorum. Takımı sonuna kadar destekleyeceğim ve en kısa sürede dönmek için her şeyi yapacağım. Tüm bu sevgi için tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon Everton'da 22 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

