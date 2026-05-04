        Haberler Bilgi Spor Everton- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Everton- Manchester City maçı kadrosu

        Everton- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'de 35. haftanın kapanış karşılaşması olarak oynanacak Everton – Manchester City maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek mücadele öncesi maçın tarihi ve saati merakla araştırılıyor. Peki, Everton – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Premier Lig’de 35. haftanın kapanış mücadelesinde Everton ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İki takımın sahaya çıkacağı karşılaşmanın tarihi ve saati araştırılıyor. Öte yandan futbolseverler mücadelenin muhtemel kadrosunu merak ediyor. Peki, Everton – Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        EVERTON- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

        Everton- Manchester City maçı 4 Mayıs Pazartesi (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        EVERTON- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Dewsbury, Ndiaye, Beto

        Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri, Bernardo Silva, O'Reilly, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
