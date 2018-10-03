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Evin duvarını kırdı! Arkasından çıkanlara inanamadı!

03.10.2018 - 10:51 | Güncelleme:

ABD'de bal arısı kurtarma ve yeniden yerleştirme hizmeti veren şirket, gittikleri bir evde devasa bir arı sürüsüyle karşılaştı. Olanları anbean kaydeden şirketin paylaşımları sosyal medyada viral oldu

  • 1 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    ABD'de bal arısı kurtarma ve yeniden yerleştirme şirketi, en son görevini sosyal medyadan paylaştı. 

     

  • 2 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ev sahibi, evinin duvarının arkasında arı kovanı olabileceğini düşünerek kurtarma şirketini aradı. 

  • 3 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti.

  • 4 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Büyük kırmızı nokta, arı kovanının kuluçka alanıydı. Soldaki ince kırmızı çizgi, arıların sızdığı yerin girişiydi. 

  • 5 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Görünen o ki arılar tuğla ile pencerenin köşesi arasındaki boşluklardan duvara giriyordu.

  • 6 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Kurtarma ekibi arıların bölgeden uzaklaşıp zarar görmemeleri için duvara hafifçe vurdu.

  • 7 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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     Daha sonra matkapla duvarı deldi.

  • 8 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Tuğlalar yavaş yavaş sökülünce arı kovanı ortaya çıkmaya başladı. 

  • 9 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Duvarın arkasındaki dev kovan ekibi oldukça şaşırttı.

  • 10 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Arı kovanı pencere kadar alan kaplıyordu. 

  • 11 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Arılar ise bu sırada sapasağlam duruyorlardı. 

  • 12 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Ekip arılara zarar vermeden güvenli bir yere taşıdı ve yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflar sadece birkaç gün içinde yaklaşık 50.000 kişi tarafından beğenildi.

  • 13 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    İşte o anlar...

  • 14 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 15 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 16 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 17 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 18 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 19 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    EVİNİN BAHÇESİNDE BULDUĞU DELİĞİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

    Hawaii'de yaşayan bir adam, evinin bahçesinde bulduğu ilginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

     

  • 20 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.

     

  • 21 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Çünkü deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı. 

     

  • 22 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.

  • 23 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümcekler arasında bulunuyor.

  • 24 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 25 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    SU SAYACINDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

    Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

     

  • 26 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.

     

  • 27 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    İşte o kovandan mide bulandıran kareler...

  • 28 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 29 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    DUVARI DELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı.

     

  • 30 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Gerekli mercilerle iletişime geçti.

     

  • 31 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.

     

  • 32 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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    Bakın o duvarın içinden neler çıktı?

  • 33 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
    33 | 42
  • 34 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 35 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 36 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 37 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 38 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 39 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 40 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 41 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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  • 42 Evin duvarının arkasından çıkan arı sürüsü şoke etti!
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