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Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez, dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Fakültede bu sabah düzenlenen törende, Dönmez'in tabutunun üzerine cübbesi örtülürken, öğretim görevlisi arkadaşları, gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

09.10.2018 - 12:26 | Güncelleme: DHA

Kent merkezindeki Çiftlikköy Mahallesi, 3225 Sokak'ta bulunan Viport 2 Sitesi, B Blok 1'inci kattaki evinde yalnız yaşayan Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez'den haber alamayan öğretim görevlisi arkadaşları, polise haber verdi. İhbarla belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, çilingirle girdikleri evde, Dönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ön incelemenin ardından Dönmez'in cesedi, cenaze aracıyla Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez için bugün MEÜ Turizm Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Erol Yaşar, Prof. Dr. Ali Kaya, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Genel Sekreter Vedat Güngör, dekanlar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Dönmez'in yakınları katıldı. Dönmez'in tabutunun üzerine cübbesi örtülürken, öğretim görevlisi arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Törende dua okunmasının ardından Beril Dönmez'in cenazesi, defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi.

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Bekar olduğu öğrenilen Beril Dönmez'in, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulurken, polis, soruşturma başlattı. Dönmez'in kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin raporlanması sonucu belirlenecek.

 

 

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