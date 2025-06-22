Evinden keskin nişancı tüfeği ve silahlar çıktı

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek İstiklal Mahallesi Şehit Asteğmen Ahmet Akdeniz Caddesi ve Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'nde bulunan 2 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda biri ruhsatsız havalı keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 37 adet 9x19 fişek, 240 adet 9 mm fişek ve 150 dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.