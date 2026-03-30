Evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırdı; o anlar kamerada

Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!

Bursa'da yaya geçidinden geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16) kamyoneti ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (20) ailesi, kazada hasar gören kamyonetin kaportasında oluşan toplam 300 bin 3 kuruş tutarındaki masrafı, geçen süredeki faizleriyle birlikte Sarıkaya ailesinden istedi. Kızının ölümüne neden olan sürücünün ailesinin bu isteğinin acılarını daha da artırdığını söyleyen Yetkin Sarıkaya, "Kızımın kemiklerini kırıp ciğerlerini patlatan kaportanın parasını benden istiyorlar" dedi.