Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırdı; o anlar kamerada

        Evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırdı; o anlar kamerada

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynarken eşeğin saldırısı sonucu yaralanan F.D.A. (4), tedaviye alındı. Eşek karantinaya alınırken, olay kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minik çocuğa eşek saldırısı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynarken eşeğin saldırısı sonucu yaralanan F.D.A. (4), tedaviye alındı. Eşek karantinaya alınırken, olay kameraya yansıdı

        KÜÇÜK KIZ EŞEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

        Olay, 28 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Çay'a bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen F.D.A., komşuya ait olduğu öğrenilen eşeğin saldırısına uğradı. Bir süre eşeğin kovalayıp yere düşürdüğü F.D.A.'yı, bu sırada olay yerinde bulunan ağabeyi A.A. kurtardı. A.A., eşeği kovalayıp uzaklaştırdı. Ailesi tarafından Çay Devlet Hastanesi'ne götürülen F.D.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

        AHIRDA KARANTİNAYA ALINDI

        Burada tedaviye alınan F.D.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Komşuya ait eşeğin bir süredir başıboş dolaştığı ve daha önce de birkaç kişiye saldırdığı öne sürülürken, F.D.A.'nın ailesinin olayla ilgili şikayetçi olduğu kaydedildi. Öte yandan olay, kameraya yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök, yakalanan eşeğin köydeki bir ahırda karantinaya alındığını söyledi. Jandarma da olaya ilişkin inceleme başlattı.

        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
