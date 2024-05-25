Evinizin enerjisini değiştirip daha ferah hissettirmek için 7 ipucu! Feng Shui'ye göre ayna evde nereye konur?
Yaşadığınız mekanın akışını ve enerjisini değiştirmekle ilgileniyorsanız aynalarınızı asarken Feng Shui'den ilham alabilirsiniz. Feng Shui'ye göre ayna, doğru kullanıldığında bir alanın pozitif enerjisini ikiye katlayabiliyor. Feng Shui'ye göre ayna evde nereye konur? İşte detaylar
Feng Shui kişinin çevresindeki enerjiyi optimize etmek için belli araçlar kullanılıyor. Evinize iyi bir enerji katmak istiyorsanız 7 ipucunu deneyimleyebilirsiniz. İşte evinizin enerjisini değiştirip daha ferah hissettirmek için 7 ipucu
1-EN İYİ AYNALARINIZI YEMEK ODASINA ASIN
Eviniz için pahalı veya gösterişli bir aynaya yatırım yaptıysanız, onu Feng Shui ilkelerine göre asabileceğiniz en iyi yer yemek odanızdır. Çünkü evinizin bu bölgesi, kişinin servetinin “kasası” olarak biliniyor.
Bu odaya büyük, gösterişli bir ayna asarak kasanızın zenginliğini, evinizdeki iyi enerjiyi artırabilirsiniz. Kısacası yemek odası, evinizde ayna/aynalarla dışarı çıkmanız gereken tek alandır.
2-"KÖTÜ" BİR PENCEREYE KARŞI AYNALARI ASARKEN DİKKATLİ OLUN
Hoş olmayan bir kamusal alan manzarasına sahip bir pencerenin karşısına büyük bir ayna asmak yaygın bir uygulama olsa da, Feng Shui'de bu her zaman tavsiye edilmez. Neden? Çünkü uygulama, negatif enerjiyi evinizin dışından içeriye çekebileceğine inanıyor.
Görüşün çoğunluğu elektrik kabloları, direkler ve borular gibi sokağın hoş olmayan kısımlarından oluşuyorsa, pencerenin karşısına ayna asmaktan kaçınmak en iyisidir.
3-ÇEKİCİ MANZARALARA KARŞI AYNALARI KONUMLANDIRIN
Uzmanlar, feng shui'deki aynaların aspirine benzer şekilde ele alınması gerektiğini tavsiye ediyor; bunlar, alanı hızlı bir şekilde iyileştirmek ve daha fazla ışık getirmek için kullanılabilir. Ancak aynanızın hem evin içinde hem de dışında neyi yansıttığının farkında olmanız önemlidir. Benko'nun belirttiği gibi, fatura yığınlarını değil, hoş bir şeyi yansıttığından emin olun.
4-KORİDORDA NEREDEYSE HER YERE BİR AYNA YERLEŞTİRİN
Feng shui genellikle koridorlara yerleştirilen aynaları iyi bir şey olarak görür; ancak koridorun sonunda yer alması binadaki enerji akışını engelleyebilir. Öte yandan, alanın daha büyük görünmesine yardımcı olduğu için küçük merdiven sahanlıklarında gerçekten etkili olabilir.
5-AYNALAR ASLA TUVALETE BAKMAMALI
Aynalarınızı tuvaletinizden uzak tutmak da iyi bir fikirdir. Banyoların atıklarımızı tutması ve ortadan kaldırması nedeniyle negatif Qi ürettiği söyleniyor. Bir ayna bu negatif Qi'yi yansıtırsa, bu yalnızca iki katına çıkabilir ve evin her yerine yayılabilir.
Kesinlikle bir ayna asabilirsin banyonuzun içinde, sadece Tuvalete bakmadığından emin olun.
6-YATAK ODASI AYNASI YATAĞINIZA BAKMAMALI
Evet, tuvalet masasının veya makyaj masasının üzerine bir ayna asmak yaygındır ve ayna her zaman yatağınıza dönük olur. Ancak Feng Shui'ye göre bu, kaçınmak isteyeceğiniz bir şeydir.
Yatak odanıza ayna asmak hiçbir şekilde kötü bir şey değildir. Ancak uygulama, yatağınızın tam karşısına yerleştirildiğinde kötü uykuyu, huzursuz geceleri ve kötü rüyaları tetikleyebileceğine inanıyor. Bu yüzden bu enerjiden kaçınmak istiyorsanız duvar aynanızın yatağınıza bakmamasına dikkat edin.
7-OTURMA ODANIZ AYNA İÇIN KÖTÜ BİR YER DEĞİL
Bu kulağa tuhaf gelebilir ama her şey oturma odanızda barındırdığınız enerjinin türüne bağlıdır. Doğal olarak evinize misafirleriniz geldiğinde oturma odasında, yemek odasında veya açık havada eğlenme eğiliminde olursunuz.
Oturma odanızda evinize pozitif enerji getiren ne kadar çok insan varsa, oturma odası aynaları da bu enerjiyi o kadar güçlendirir. Eğlenirken evinizin enerjisini yükseltmek istiyorsanız oturma odasına ayna yerleştirmek iyi bir fikirdir.
FENG SHUI'DE AYNA NEREYE YERLEŞTİRİLMELİDİR?
Feng shui'deki temel kural, sizin için "doğru veya en iyi" olanı tercih etmektir. Bununla birlikte, aynayı, doğaya bakan bir pencereye, heyecan verici sanat eserlerine, şömineye veya mutluluk ve arkadaşlık sahnelerine (odada toplanmış insanların gruplaşması) bakan bir pencere gibi güzelliği yansıtacak bir yere yerleştirmeyi düşünün.
AYNAYI NEREYE KOYMAMALISINIZ?
Feng shui uygulayıcıları kapıya veya yatağınıza ayna yerleştirmemenizi önerir; ancak yan yana veya dikey daha iyidir.
Kaynak: thespruce, mirrorcity