Evinizin enerjisini değiştirip daha ferah hissettirmek için 7 ipucu! Feng Shui'ye göre ayna evde nereye konur?

2-"KÖTÜ" BİR PENCEREYE KARŞI AYNALARI ASARKEN DİKKATLİ OLUN

Hoş olmayan bir kamusal alan manzarasına sahip bir pencerenin karşısına büyük bir ayna asmak yaygın bir uygulama olsa da, Feng Shui'de bu her zaman tavsiye edilmez. Neden? Çünkü uygulama, negatif enerjiyi evinizin dışından içeriye çekebileceğine inanıyor.

Görüşün çoğunluğu elektrik kabloları, direkler ve borular gibi sokağın hoş olmayan kısımlarından oluşuyorsa, pencerenin karşısına ayna asmaktan kaçınmak en iyisidir.