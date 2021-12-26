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Haberler Gündem 3. Sayfa Evlat kurbanı oldu!
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İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

İzmir'in merkez Karabağlar ilçesinde anne ile oğlu arasındaki tartışma korkunç bitti. Oğlu tarafından bıçaklanan Sevda Yalın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evlat kurbanı oldu!
Evlat kurbanı oldu!
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AA

İzmir'in merkez Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki evde Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada annesini göğsünden bıçaklayan zanlı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BIÇAĞI NEREDEN ALDIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E'nin ilk ifadesinde, alkol aldığı sırada annesi ile tartıştıklarını ve bu sırada sinirlenerek oturma odasında bulunan cam sehpayı yumrukladığını daha sonra ise nereden aldığını bilmediği bir bıçakla da annesini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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