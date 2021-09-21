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Haberler Gündem 3. Sayfa BABA KATİLİ... Son dakika: Eşinden ayrıldı, baba evine dönüp babasını öldürdü
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Baba evine dönen kadın babasını katletti!

Manisa'da, bir süredir eşinden ayrı, babasının evinde yaşadığı öğrenilen S.C. (36), babası Recep A.'yı (69) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan S.C.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi

BABA KATİLİ... Son dakika: Eşinden ayrıldı, baba evine dönüp babasını öldürdü
Baba evine dönen kadın babasını katletti!
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AA

Manisa'nın Kula ilçesinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

Kızının bıçaklı saldırısına uğradığı belirtilen kişi, yaşamını yitirdi.

BABASINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C.'nin (36), babası Recep A.'yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Recep A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

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