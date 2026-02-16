Evlenecek çiftlere destek

Trendyolmilla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik yolundaki genç çiftlere özel bir kampanya ile destek verdiğini açıkladı. Trendyolmilla Home ve Trendyolmilla ev giyim kategorisinde geçerli kampanyada, seçili ürünlerde 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL indirim sunuluyor.

Yuva kurmaya hazırlanan çiftlerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığı vurgulanan kampanya; şık tasarımları, fonksiyonel kullanımı ve erişilebilir fiyatlarıyla öne çıkan ürünleri bir araya getiriyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev tekstiline, dekorasyondan ev giyime ve günlük yaşamı kolaylaştıran tamamlayıcı parçalara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, genç çiftlerin yeni evlerini keyifle ve kolaylıkla kurmalarına destek oluyor.

Kampanya kapsamında çiftler; tabak, bardak ve fincan gibi sofra ve mutfak ürünlerinin yanı sıra nevresim takımları, çarşaflar, yastık kılıfları ve havlu setleri gibi ev tekstili ürünlerine indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor. Ayrıca ev giyim kategorisindeki pijama takımları ve gecelikler konforu son trendlerle buluşturuyor.

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, kampanyaya ilişkin şunları söyledi: