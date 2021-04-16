Husumetli olduğu baba ve oğlunu vurdu

Yasak aşka kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, 12 Nisan günü merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Hamit G. (42) ile Davut Ö. (37) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Davut Ç., yanındaki tabancayla Hamit G.´ye ateş etti.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre Hamit G. yere yığılırken, Davut Ö. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hamit G., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne kaldırıldı.

"KENDİSİNİ UYARMAMA RAĞMEN DEVAM ETTİ"

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Davut Ö.´yü aynı mahallede, olaydan kısa süre sonra yakaladı.

"EVLİ KADINLA İLİŞKİSİ VARDI"

Emniyete götürülen Davut Ö.´nün, ifadesinde, evli olan Hamit G.´nin yine mahallede evli bir kadınla ilişki yaşadığını, bu nedenle kendisini uyardığını, dinlemeyince de vurduğunu öne sürdü.

VURULAN KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Hamit G.´nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.