        Evlilik kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı | Son dakika haberleri

        Evlilik kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı

        Ankara'dan 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı ile evlenmek için Aksaray'a gelen 19 yaşındaki genç kız evlenmekten vazgeçince otogara kendisini almayan gelen ailesi ve erkek tarafı arasında kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavgada, 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:31 Güncelleme:
        İHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenme kararı aldı. Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız, bugün evinden kaçarak Aksaray’da evlenmek istediği gencin yanına geldi.

        Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara’ya dönmek için otogara gitti. Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray’a geldi. Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı.

        REKLAM

        Tartışmaırı kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı. Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen asayiş ekipleri tarafların kalabalık olması üzerine takviye ekip isterken, bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip yönlendirildi. Polisler kısa sürede kavgayı ayırdı. 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı olay, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

