DHA

İstanbul'un çeşitli noktalarında yaşayan evsizler, koronavirüsten korunmak için insanlara yaklaşmıyor. İstanbul'un çeşitli noktalarında yaşayan evsizler virüsten korunmak için insanlara yaklaşmıyor. İnsanların dokunduğu yerlere dokunmayan evsizler virüsten korunmaya çalışıyorlar.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE İNSANLAR İLE ÇOK FAZLA İÇ İÇE OLMUYORUZ"

Dört senedir sokakta yaşayan ve geçimini kutu toplayarak sağlayan Doğan Memiş, "Koronavirüs nedeniyle sağa sola ellerimizi sürmüyoruz. İnsanlar ile çok fazla iç içe olmuyoruz. 4 senedir dışarıda bu parkta yaşıyorum" dedi.

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İstanbul Saraçhane'de parkta yaşayan Mehmet Arif, "Ben burada yaşıyorum. Koronavirüs için insanlardan uzak kalmaya çalışıyorum. Hayvanlar ile birlikte yaşıyorum. Hayvanlarda da virüs yoktur. Korunuyorum." diye konuştu.