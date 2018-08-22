Eximbank'tan ihracatçılara destek

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Eximbank'ın 2017 yılında ihracatçılara sağladığı 39,3 milyar dolarlık desteğiyle ihracatın yüzde 25’ini finanse ettiğini anımsattı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyar dolara yükselttiğini bildiren Pekcan, bu tutarın 14,5 milyar dolarının nakdi kredi, 9,6 milyar dolarının ise sigorta desteği olduğunu kaydetti.

Pekcan, "İhracatçımıza Eximbank yıl sonuna kadar toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız." ifadesini kullandı.

"Yıl sonu hedef 11 bin ihracatçıya ulaşmak"

Türkiye'de tüm bankacılık sistemi içinde verilen ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 45’inin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın 100 günlük icraat programı çerçevesinde Eximbank'ın müşteri sayısı artırmak ve müşteriler arasında KOBİ’lerin toplam payını yükseltmek için yoğun çalışmalar yürüteceğiz. Eximbank finansman desteğinden yararlanan firmaların yüzde 69’u KOBİ niteliğinde. Bankanın ihracatçı portföyü 2017’de yüzde 16 arttı. Yıl başından bugüne kadar 900 ihracatçı daha kazanarak portföy 9 bin 871’e yükseldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıya ulaşmak."

Pekcan, ihracatçılara güçlü destek için 2017 ve 2018 yıllarında düşük maliyetli dış kaynak, yurt dışı fon temini çalışmalarının verimli geçtiğine işaret ederek, "TCMB harici kaynaklar 10 milyar dolara ulaştı. Yeni fon kaynaklarının maliyetleri geçmiş yıllara göre düştü." değerlendirmelerinde bulundu.

İhracatçıların talepleri doğrultusunda işletme sermayesi kredilerinde vadenin 5 yıla çıkarıldığını anlatan Pekcan, "Böylelikle ihracatçımızın nefes alması sağlandı." dedi. Pekcan, sadece teminat ile işlem yapan Eximbank’ı teminat ve garanti veren banka haline getirdiklerini, kredi ve sigorta desteğinin yanında garanti işlemlerini de başlattıklarını vurguladı.

Eximbank döviz şoklarına hazırlıklı

Türk Eximbank’ın misyonunun ihracatçılara sağladığı finansman imkanlarını artırmak ve kurlardaki dalgalanmaların ihracatçı üzerinde yaratabileceği risklerin yönetilmesini sağlayarak yeni ürünler sunmak olduğunu vurgulayan Pekcan, Eximbank’ın 28 Mayıs 2018'den itibaren TCMB kaynaklı reeskont kredileri hariç yabancı para cinsinden tüm kredilerini döviz olarak da ihracatçılara kullandırmaya başladığını kaydetti.

Pekcan, Türk Eximbank’ın ihracatçıların kur ve faiz riskinden korunabilmelerini teminen vadeli işlemlerin kullanımının yaygınlaştırılması, döviz kurunda yaşanması muhtemel ani şokların ve faiz oynaklıklarının ihracatçı üzerindeki etkisinin azaltılması ve rekabet gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli enstrümanların sunulduğunu söyledi.

Bu kapsamda daha önce döviz alım, vadeli döviz alım/satım (forward) ürünlerinin sunulduğunu anlatan Pekcan, 9 Temmuz 2018'den itibaren faiz swapı işlemlerine başlandığını ifade etti.

Pekcan, 23 Temmuz 2018'den itibaren TCMB kaynaklı reeskont kredilerinde günlük limitin yükseltilmesiyle ihracatçıların bekleyen taleplerinin hızla karşılanmasını sağladığını sözlerine ekledi.

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