Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ‘EY Entrepreneur Of The Year - Yılın Girişimcisi’ programının dünya finalinde ülkemizi temsil edecek isim belli oldu.

Türkiye’de “Yılın Girişimcisi” seçilen Acıbadem Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 5-9 Haziran 2019 tarihlerinde Monako’da gerçekleşecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Bu yıl Türkiye programına yeni eklenen “Yılın Kadın Girişimcisi” ve “Yılın Start-Up Şirketi” kategorilerinin birincileri de Mart ayında jüri tarafından ayrıca belirlenecek.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a takdim edilecek “EY Yılın Girişimcisi” ödülü ile birlikte “Yılın Kadın Girişimcisi” ve “Yılın Start-Up Şirketi” ödüllerinin sahiplerini bulacağı ödül töreni Nisan ayı içinde gerçekleşecek.

1991 YILINDA SEKTÖRE GİRDİ

1981 yılında mali müşavirlik ofisini kurarak iş hayatına başlayan Mehmet Ali Aydınlar, 1991 yılında, danışmanlığını yaptığı 50 yataklı bir semt hastanesi olan Acıbadem Hastanesi’nin yüzde 10 hissesini alarak kuruluşunda ortak olarak sağlık sektörüne adım attı. 1993 yılında ise hastanenin çoğunluk hissesini ve yönetimini devralan Aydınlar, halen Acıbadem Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. IHH Healthcare Berhad’ın ana ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi de olan Mehmet Ali Aydınlar, aynı zamanda kurucusu olduğu Acıbadem Üniversitesi’nin de Mütevelli Heyeti Başkanı.