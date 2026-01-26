Habertürk
Habertürk
        Eye Filmmuseum direktörü İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern "Müzeler Konuşuyor" programı kapsamında 27 Ocak Salı günü Hollanda'dan Eye Filmmuseum Direktörü Bregtje van der Haak'ı ağırlayacak

        Giriş: 26.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 26.01.2026 - 00:05
        Eye Filmmuseum direktörü İstanbul Modern'de
        İstanbul Modern’in 2012 yılından bu yana dünyanın önde gelen müze profesyonellerini sanatseverlerle buluşturduğu “Müzeler Konuşuyor” programı, bu yıl Hollanda’yı ağırlamaya devam ediyor. Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen programın 27 Ocak’taki konuğu, Eye Filmmuseum Direktörü Bregtje van der Haak olacak.

        Bregtje van der Haak, “Geçmişi İleri Sarmak” başlıklı konuşmasında; uluslararası nitelikteki film arşivi, yapımcılar için bir buluşma noktası olma misyonu ve sinema ile ekran tabanlı sanatlarda deneyselliğe açık çok katmanlı sunum alanlarıyla Eye Filmmuseum’un dönüşen kimliğini ele alıyor. Konuşma, Amsterdam Noord’daki yeni müze binasının bu dönüşümdeki rolünden, müzenin çağdaş sanatla kesişen sinema anlayışına ve geleceğe yönelik vizyonuna uzanan kapsamlı bir perspektif sunuyor.

        2023 yılında direktörlük görevini üstlenen van der Haak, müzenin film ve hareketli görüntü sanatları alanındaki geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bağlar kurmayı hedefleyen yaklaşımını izleyicilerle paylaşıyor.

        Bregtje van der Haak kimdir?

        Bregtje van der Haak, gazeteci ve film yapımcısı olmadan önce dans, hukuk ve siyasal bilimler alanında eğitim aldı. 2018’de Palermo'da düzenlenen göçebe sanat bienali Manifesta 12’nin sanat ekibinde yer aldı ve Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA), Prince Claus Fonu ve Amsterdam’daki Rijksakademie’nin yönetim kurullarında görev yaptı. 1997’den bu yana kültürel ve toplumsal değişim üzerine birçok uluslararası belgesel üretti, işbirliğine dayalı multimedya projeleri başlattı ve medya kuruluşu VPRO ile çeşitli kültür kurumlarında liderlik rolleri üstlendi.

        Eye Filmmuseum hakkında

        Eye Filmmuseum’un tarihi, Hollanda’dan bir grup filmseverin sanatsal filmleri muhafaza etmek amacıyla 1946’da kurduğu Hollanda Tarihi Film Arşivi’yle başladı. Stedelijk Müzesi’nin davetiyle kuruluşundan altı yıl sonra müzeye taşınan arşiv, yapılan seçkiler aracılığıyla kamuyla buluşmaya başladı. Müze, 1972’de Vondelpark Pavyonu’na ve son olarak 2012’de Eye Filmmuseum adıyla günümüzdeki binasına taşındı. 60 binden fazla filmden oluşan uluslararası koleksiyonu, kapsamlı koruma çalışmaları ve yenilikçi sergi ve eğitim programlarıyla, alanındaki önde gelen uluslararası sanat kurumları arasında yer alıyor.

