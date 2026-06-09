Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt

Şubat ayında Gülseren Ceylan ile yollarını ayıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta tanıştığı öne sürülen fenomen Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Söz konusu iddialara açıklık getiren Çelik, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

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İznim ve bilgim dışında yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir dayanağı olmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur. Hakkımda çıkan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasını rica ediyor, söz konusu haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Öte yandan mayıs ayında görüntülenen Mehmet Ali Erbil, yedinci kez nikâh masasına oturabileceğini söylemiş ve biten evliliği hakkında ise, "Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi kötü geldi ve geçti. Ben evliliği demek ki başaramıyorum, beceremiyorum. Ama bir daha deneyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram