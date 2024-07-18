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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eylem Tok ve Cihan Cihantimur son dakika: Başka cezaevine nakledildi - SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!

        İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de iade davasının sonucunu bekleyen Timur Cihantimur, Connecticut'taki ıslahevinden New Jersey'deki bir başka merkeze nakledildi. Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:24
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        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
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        İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

        BAŞKA ISLAHEVİNE GÖNDERİLDİ

        Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledildi.

        AKIL SAĞLIĞI RİSKE ATILMIŞ

        Cihantimur, Connecticut'taki ıslahevinden, New Jersey'deki bir başka merkeze gönderildi.

        Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

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        #Eylem Tok
        #Cihan Cihantimur
        #Son dakika haberler
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