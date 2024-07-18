Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış! İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de iade davasının sonucunu bekleyen Timur Cihantimur, Connecticut'taki ıslahevinden New Jersey'deki bir başka merkeze nakledildi. Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü

Habertürk Giriş: 18.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:24 facebook

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