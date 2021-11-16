Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4, 3,2 ve 2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 30,9 ve 34,8 oranlarında artış gösterdi.