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Eylül ayı konut fiyat endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı konut fiyat endeksi verisini paylaştı. 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2 oranında artan konut fiyat endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 35.5, reel olarak ise yüzde 13.3 oranında arttı

Eylül ayı konut fiyat endeksi açıklandı

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında artış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4, 3,2 ve 2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 30,9 ve 34,8 oranlarında artış gösterdi.

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