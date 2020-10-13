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Eylül'de Çin'in ithalat ve ihracatı sert yükseldi

Eylül ayında Çin'in ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.2, ihracatı ise yüzde 9.9 yükseldi

Eylül'de Çin'in ithalat ve ihracatı sert yükseldi
Reuters

Çin'in ithalatı Eylül'de bu yılın en hızlı büyümesini kaydederken, ihracatı da dünya genelinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine paralel olarak yükseldi.

Çin Eylül ihracatı analistlerin beklentilerine paralel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 yükseldi. İhracat Ağustos'ta yüzde 9.5 yükselmişti. Çin'in ithalatı Ağustos'ta yüzde 2.1 düştükten sonra Eylül'de yüzde 13.2 artarak büyümeye döndü. İthalatı analistlerin yüzde 0.3 olan beklentilerin çok daha güçlü arttı.

PAY KAPMA YARIŞI

Güçlü gelen veriler, Çinli ihracatçıların koronavirüs salgınının getirdiği durgunluktan hızla toparlandığını gösteriyor. Aynı zamanda Çinli ihracatçılar küresel ekonominin yeniden canlandığı bu dönemde, rakipleri azalan imalat kapasitesindeki düşüşle boğuşurken ihraç pazarlarında daha fazla pay kapmak için yarışıyorlar.

Ancak bazı analistler ihracattaki sert yükselişin maske ve koruyucu ekipman talebinin hafiflemesi ve zayıf baz etkisinin
hafiflemesi sonucu önümüzdeki aylarda durabileceğini belirtiyorlar.

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