        Haberler Spor Diğer Eylül Deniz Bıdak'tan Sırbistan'da altın madalya! - Diğer Haberleri

        Eylül Deniz Bıdak'tan Sırbistan'da altın madalya!

        Milli para atıcı Eylül Deniz Bıdak, Sırbistan'da altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.08.2025 - 15:19
        Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli para atıcı Eylül Deniz Bıdak, 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde şampiyon oldu.

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde devam eden organizasyonda 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Eylül Deniz Bıdak, 622.6 puanla yeni Türkiye rekorunun da sahibi olarak finalde yarışmaya hak kazandı.

        Eylül Deniz Bıdak, finalinde de göstermiş olduğu üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu.

        Federasyon, iki Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya ulaşan milli sporcuyu tebrik etti.

        Organizasyonda 10 metre havalı tüfek erkekler (R1) SH1 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hakan Abakay ise bronz madalya elde etti.

