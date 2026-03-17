Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Eylül Ersöz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ersöz, Deniz Çakır'ın, "Sektörde kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bence var. Biz sanki üç işte başrol oynayabiliriz, sonra bizi unutuyorlar. Erkeklerin yanına yeni kadınlar geliyor. Dünyada düzen böyle" dedi.

Ersöz, Hande Ataizi'nin, "Kadın oyuncular kendine bakmıyor" sözlerine üzerine ise, "Bence biz bakımlıyız. Güzel kadınlarız. Kadınlarımız her yaşta çok güzel" diye konuştu.

Deniz Çakır, "Sektörde maalesef kadın oyunculara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Bu haksızlık" demişti.