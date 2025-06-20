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        Haberler Magazin Eylül Tumbar ile Enes Koçak Bodrum'da - Magazin haberleri

        Eylül Tumbar ile Enes Koçak Bodrum'da

        Eylül Tumbar, bir süredir aşk yaşadığı Enes Koçak ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 08:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:14
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        Sarıp sarmaladı
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Eylül Tumbar ile Enes Koçak, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Tumbar ile Koçak, Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

        Enes Koçak, sevgilisi Eylül Tumbar'a telefondan bir şeyler gösterdi.

        Enes Koçak, daha sonra Eylül Tumbar'a sarılıp sevgilisini öptü.

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        Oyuncu, ilerleyen dakikalarda sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Enes Koçak, denize girdikten sonra suyu soğuk bulan Eylül Tumbar'ı kucaklayarak onu denize girmesine yardımcı oldu.

        Denizde keyifli dakikalar geçiren Eylül Tumbar ile Enes Koçak, bir süre yüzdükten sonra denizden çıkıp duş aldı.

        Enes Koçak, duştan sonra sevgilisini havlu ile sarıp sarmaladı. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Eylül Tumbar
        #Enes Koçak
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