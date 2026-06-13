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        Haberler Objektife Takılanlar Eylül Tumbar ve Enes Koçak'tan aşk dolu tatil - Magazin haberleri

        Eylül Tumbar ve Enes Koçak tatilde

        Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu aşıklar Eylül Tumbar ve Enes Koçak, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        Bodrum aşıkları

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Eylül Tumbar ve Enes Koçak, Bodrum Yalıkavak'ta sezonun yorgunluğunu atıyor.

        Yazın tadını çıkaran ikili, gün boyunca serin suların keyfini çıkardı ve güneşlendi.

        Plajda oldukça neşeli oldukları gözlenen sevgililerin denizdeki samimi halleri objektiflere yansıdı.

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        Bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan çift, romantik görüntüleriyle adeta aşklarını gözler önüne serdi.

        Denizden çıktıktan sonra şezlonglarına geçen ikiliden Eylül Tumbar'ın, sevgilisine güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.

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        #Eylül Tumbar
        #Enes Koçak
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