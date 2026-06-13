Eylül Tumbar ve Enes Koçak tatilde
Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu aşıklar Eylül Tumbar ve Enes Koçak, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı
Giriş: 13 Haziran 2026 - 08:48 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Eylül Tumbar ve Enes Koçak, Bodrum Yalıkavak'ta sezonun yorgunluğunu atıyor.
Yazın tadını çıkaran ikili, gün boyunca serin suların keyfini çıkardı ve güneşlendi.
Plajda oldukça neşeli oldukları gözlenen sevgililerin denizdeki samimi halleri objektiflere yansıdı.
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Bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan çift, romantik görüntüleriyle adeta aşklarını gözler önüne serdi.
Denizden çıktıktan sonra şezlonglarına geçen ikiliden Eylül Tumbar'ın, sevgilisine güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.
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