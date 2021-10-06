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Haberler Otomobil
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Eylülde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 355 adetle ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 4 bin 983 satışla Renault ve 4 bin 695 satışla Ford takip etti

Eylülde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında 2020 yılı eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 oldu. 2021 yılı eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

TOPLAM SATIŞLARDA FIAT LİDER

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 355 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 4 bin 983 satışla Renault ve 4 bin 695 satışla da Ford takip etti.

Hyundai, 4 bin 553 satışla dördüncü ve Volkswagen de 4 bin 30 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 3 DEĞİŞTİ

Eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 77 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 426 ile Hyundai ve 4 bin 324 ile de Renault izledi.

VW, 3 bin 256 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

En çok satılan otomobil markaları sıralamasında eylül ayında Hyundai ilk kez ilk 3'e yerleşti.

HAFİF TİCARİNİN İL 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 278 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 60 satışla Ford ve 812 satışla Peugeot izledi. VW, 774 satışla dördüncü ve Renault da 659 satışla beşinci oldu.

YILIN 9 AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı.

Bu dönemde Fiat, 89 bin 81 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 57 bin 237 satışla Renault ve 56 bin 867 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 49 bin 507 satışla dördüncü, Toyota da 38 bin 884 satışla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın eylül ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle;

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 7 7 0 0 7 7
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2
AUDI 1,282 1,282 0 0 1,282 1,282
BENTLEY 1 1 0 0 1 1
BMW 1,416 1,416 0 0 1,416 1,416
CITROEN 2,179 2,179 360 360 0 2,539 2,539
CUPRA 32 32 0 0 32 32
DACIA 2,906 2,906 625 625 0 3,531 3,531
DFSK 5 5 0 0 5 5
DS 121 121 0 0 121 121
FERRARI 1 1 0 0 1 1
FIAT 5,998 79 6,077 4,131 147 4,278 10,129 226 10,355
FORD 183 452 635 3,913 147 4,060 4,096 599 4,695
HONDA 1,670 918 2,588 0 1,670 918 2,588
HYUNDAI 2,573 1,853 4,426 127 127 2,573 1,980 4,553
ISUZU 0 50 73 123 50 73 123
IVECO 0 275 275 0 275 275
JAGUAR 19 19 0 0 19 19
JEEP 162 162 0 0 162 162
KARSAN 0 29 29 29 0 29
KIA 916 916 68 68 0 984 984
LAMBORGHINI 3 3 0 0 3 3
LAND ROVER 131 131 0 0 131 131
LEXUS 5 5 0 0 5 5
MASERATI 15 15 0 0 15 15
MAZDA 13 13 0 0 13 13
MERCEDES-BENZ 967 967 413 413 0 1,380 1,380
MG 30 30 0 0 30 30
MINI 154 154 0 0 154 154
MITSUBISHI 132 132 0 295 295 0 427 427
NISSAN 1,573 1,573 87 87 0 1,660 1,660
OPEL 1,876 1,876 478 478 0 2,354 2,354
PEUGEOT 2,897 2,897 812 812 0 3,709 3,709
PORSCHE 59 59 0 0 59 59
RENAULT 3,683 641 4,324 659 659 3,683 1,300 4,983
SEAT 770 770 0 0 770 770
SKODA 892 892 0 0 892
892
SMART 2 2 0 0
2
2
SSANGYONG 57 57 48 48 0
105
105
SUBARU 106 106 0 0
106
106
SUZUKI 566 566 0 0
566
566
TOYOTA 2,018 137 2,155 222 222 2,018
359
2,377
VOLKSWAGEN 3,256 3,256 774 774 0 4,030 4,030
VOLVO 650 650 0 0 650 650
TOPLAM: 16,125 27,283 43,408 8,123 5,610 13,733 24,248 32,893 57,141

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