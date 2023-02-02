Emekli olmak için bekleyen EYT'liler başvuruların ne zaman başlayacağına ve nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak? İşte e-devlet EYT emeklilik başvuru sayfası ve konuyla ilgili güncel bilgiler...