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Kritik gün! EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte EYT başvuru detayları

EYT'de gözler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Son gelişmeler takip edilirken EYT başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru şartlarına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İşte detaylar...

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  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    Emekli olmak için bekleyen EYT'liler başvuruların ne zaman başlayacağına ve nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak? İşte e-devlet EYT emeklilik başvuru sayfası ve konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

    Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. 

    Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    SSK için şartlar şu şekilde;

    5.000 gün primi tamamlamak,

    Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    Bağ-Kur için şartlar şu şekilde;

    Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

    Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

    Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT (emeklilik) e-Devlet başvuru ekranı: EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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