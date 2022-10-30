Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT'de sona yaklaşıldı! İşte öne çıkan 3 formül

EYT düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Çalışmanın içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da kulislerde konuşulanlar ve yapılan açıklamalar ışığında detaylar netleşmeye başladı. Düzenlemede sona gelinirken ön plana çıkan 3 formülü Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman detaylarıyla Habertürk canlı yayınında anlattı. İşte Duman'a göre "Tek çözüm" olacak EYT formülü...

ABONE OL
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    EYT SON DURUM... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemenin içeriği henüz kamuoyuynda paylaşılmasa da kulislerden sızan bilgiler ve yapılan açıklamlar ışığında öne çıkan formülleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman detaylarıyla Habertürk canlı yayınında anlattı. Duman "Tek çözüm" olarak ise bir formülün EYT sorununa çözüm olacağını ifade etti. İşte EYT'de Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman'ın yorumları...
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    "KESİNLİK İÇİN TBMM'YE SUNULMASI GEREKİYOR!"

    EYT düzenlemesiyle ilgili detayların henüz kesinleşmediğini söyleyen Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, düzenlemenin ancak TBMM'ye sunulduğunda kesinleşeceğini söyledi. İşte Duman'ın açıklamları:
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    "48 - 50 ile başlayı 52 - 54 diye giden farklı yaşlar konuşuluyor. Şuan itibairyle konuşulan tamamen bilgi kirliliği. Neden çünkü sayın Bakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı ya da iktidar partisinin vereceği yasa etklifini görmeden her şey askıda. Söylenilen şeyler, düşünülünler olabilir ama gerçek değil. Yasaya ve EYT'liye karşı kesin değil. Bizim bu kesinliği elde etmemiz için yasa teklifinin TBMM'ye sunulması gerekiyor."
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    "9 BİN GÜN MANTIKLI DEĞİL"

    Konuşulan EYT formülleri arasında 9 bin prim günü şartını değerlendiren Duman, bu formülün çözüm için mantıksız olduğunu söyledi.

    İşte EYT'de 9 bin prim günü formülüyle ilgili Durmaz'ın sözleri:
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    "9 bin gün çıkar mı? Biz sözledik 1960'lardan beri gelen SSK'da emeklilik siteminde 9 bin gün hiç söylenmemiş. 9 bin gün çıkar! Kimler için çıkar? Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için çıkar. 9 bin gün SSK'lılar için çıkmaz. Çıkarsa bu çözüm olmaz. Yani biri 9 bin gün derse bu çözüm değildir.

    SSK'da bugüne kadar 9 bin gün istenmemiş ki, 3600 gün istenmiş. 5 bin gün istenmiş en son 7 bin  200 istenmiş. O da 2008 yılından sonra çıkan yasayla... Şimdiye kadar istenmeyen gün (prim günü) çözüm diye diretilebilir mi? Bu mantıklı değil."

     
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    "EYT'DE YENİ YAŞ FORMÜLÜ YENİ EYT GETİRİR"

    EYT'de yeni yaş formülünün ise beraberinde yeni EYT'ler getireceğini söyleyen Duman, bu formülle iligli detayları şu şekilde anlattı:

     
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    "Yeni bir yaş gelir mi? Gelirse EYT'liler için EYT olur. Sigorta pirim süresini doldurmuş emekli olmamk için yaşını bekleyenler diyoruz. O zaman yaşını bekleyenlere yeni çıkartırsak, yine yaşını bekliyor olacak. Sigortalı bi çalışan diyelim 30 yıl çalışmış 49 taşında prim gün sayısı da tamamlamış 10 bin pirm gününü geçmiş kademli yaş şartına göre emekli olmak için yaşı beklemiş olacak. Eski sistemde birtek yaş şartı ksmi emeklilikte var.  Eski sitemde 3600 gün için SSK siteminde kadın için 50  erkek için 55 yaş şartı vardı. Ancak bu kısmi emeklilik için gerçerliydi. Normal emeklilikte yaş uygulanmıyordu."

     
  • EYT'DE 3 FORMÜL | Uzman isimden son dakika EYT yorumu: "Tek çözüm!" deyip anlattı

    ÇÖZÜM: EYT'DE YAŞ ŞARTININ KALKMASI!

    EYT'de son olarak ortaya çıkan formüllerden ilk ikisni anlatan Duman, çözüm için yaş şartının kaldırılması gerektiğini "Bu ihtimaller arasındaki tek çözüm ise geçmiş tarihe gidip yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta kaydı olanlar için yaş şartının kaldırılması..." sözleriyle ifade etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.