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HaberlerSosyal Güvenlik

EYT'de SON DURUM! Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? EYT son dakika haberleri 2019

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşlar son gelişmeleri yakından araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde EYT yasası ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Peki Erken emeklilik yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili son dakika haberleri...

Erken Emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısında EYT'liler ile ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? İşte EYT son dakika haberleri 2019...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DURUM NEDİR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre bu sene de Meclis'in gündeminde EYT olacak. Geçen yıl yaz tatilinde CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri EYT ile ilgili yasa teklifleri hazırlamıştı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sunmuştu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde idi.

HDP’nin de destek vereceğini açıkladığı tekliflerin gündeme alınması aşamasında görüş birliği sağlanamadı. MHP, bu konuda AK Parti ile birlikte hareket etme kararı aldı. Ancak, yasama yılı boyunca muhalefet partileri gerek Plan Bütçe Komisyonu’nda, gerekse TBMM Genel Kurulu’nda hemen her fırsatta önergeler vererek torba kanunlara bu yönde ekleme yapmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine, EYT’liler bu yıl da Meclis’e kulak verecek. Vedat Bilgin’in her ne kadar, konu çok geniş ve homojen olmayan kesimleri ilgilendirdiği için uzun soluklu bir çalışmanın henüz başında olduklarını belirtmesine rağmen, EYT’liler Meclis’ten gelecek haberleri bekleyecek.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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