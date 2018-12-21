Emeklilikte yaşa takılanlar konusu tekrar gündeme gelecek mi? sorusu erken emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte EYT'de son yaşanan gelişmeler!

EYT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER!

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ile asgari ücrete yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanların, hak etmedikleri bir şeyi değil, ödedikleri pirimin karşılığını almak istediklerine işaret eden Karabat, emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı tanınması halinde bütçeye yansıyacak tutarın 2019 yılı bütçesinin yüzde 2’sine tekabül edeceğini öne sürdü. Karabat, partisi açısından bu maliyetin tercih edilebilir olduğunu da bildirdi.

"Türkiye’de çok genç yaşta emekli olunuyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabat, "Türkiye’de emeklilerin yüzde 71’i 56 yaş üzerinde. Türkiye’de genç emekli diye bir şey yok." diye konuştu.

MALİYETİ AÇIKLANMIYOR

CHP Niğde Milletvekili Gürer, emeklilikte yaşa takılanların, geriye dönük işletilen bir yasayla mağdur edildiğini, öte yandan bu kesime emeklilik hakkı tanınması durumunda maliyetin ne olacağının ise açıklanmadığını ileri sürdü.

2006 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme ile emeklilik aylıklarının giderek düşürüldüğünü anlatan Gürer, 48-50 yaş arasında olup da emekli olamayan vatandaşların iş bulamadığını, bu kişilerin 65 yaşına kadar maaş da alamayacaklarını kaydetti.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının 2019 yılında çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Gürer, iktidarın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını 2019 yılında çözüme ulaştırması gerektiğini ifade etti.

EYT'DE DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI!

İYİ Parti’nin, TBMM Genel Kurulu’nda “emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)” ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması önergesi AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kabul oyu verdiği önergenin sahibi İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün konuşmasında, “Siyasi rekabeti bir kenara bırakalım ve bu meseleye siyaset ve partilerüstü bir mesele olarak yaklaşalım. Bu hak gasbının ve mücadelesinin sağcısı, solcusu, şu partilisi, bu partilisi yoktur” demişti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “MHP’nin kanun teklifi daha farklı. Gündeme geldiğinde de hep birlikte Meclis’te uzlaşma hâlinde çıkaracağız”diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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