BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.

Ortalama her ay maaş bağlanan emekli sayısının 35 bin civarında olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.