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EYT kısmi emeklilik nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

EYT kısmi emeklilik şartları gündemdeki yerini aldı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın emekliliğinin önünü açacak olan EYT düzenlemesinin bugün Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT'de yaş şartı kaldırılırken prim gününü tamamlayan vatandaşlarımız emekli olabilecek. Belirlenen prim gününü dolduramayanların gözü EYT kısmi emeklilik ile emekli olunabilecek mi? sorusuna çevrildi. İşte EYT kısmi emeklilik nedir? sorusunun yanıtına dair detaylar...

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  • EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için heyecan dorukta. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olan ve prim gününü dolduran vatandaşların emekli olmasını öngören EYT yasası bugün Meclis'te görüşülecek. Prim günü şartı sebebiyle kısmi emeklilik yeniden gündeme geldi. Peki, EYT kısmi emeklilik nedir? EYT kısmi emeklilik şartlarına dair detaylar haberimizin devamında...
  • EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
  • EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
  • EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
  • EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
  • EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

    Meclis görüşmelerinden EYT kısmi emekliliğe dair net bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak. 
  • EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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