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Meclis'ten geçti: EYT kapsamında kısmi emeklilik var mı? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 28 Şubat günü Meclis'ten geçti. Prim günü şartını karşılayan vatandaşlarımız düzenleme ile emekli olabilecekler. Tabloda giriş yılına göre 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı bulunuyor. Ancak belirlenen prim gününü dolduramayanların gözü EYT kısmi emeklilik ile emekli olunabilecek mi? sorusuna çevrildi. İşte EYT kısmi emeklilik yaşı ve şartları ile ilgili detaylar...

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  • EYT kısmi emeklilik son dakika: EYT kısmi emeklilik yaşı şartı var mı, son durum nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için sona gelindi. EYT düzenlemesi TBMM'de görüşülmesinin ardından kabul edildi. EYT kapsamında prim gününü tamamlayan vatandaşlarımız emekli olabilecekler. Prim günü eksiği olanlar 1999 öncesi yasada yer alan 3600 günden kısmi emeklilik şartlarının EYT'de geçerli olup olmayacağını sorguluyorlar. İşte EYT kısmi emeklilik şartları ile ilgili detaylar...
  • EYT kısmi emeklilik son dakika: EYT kısmi emeklilik yaşı şartı var mı, son durum nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    EYT YASA TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.

    Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.
  • EYT kısmi emeklilik son dakika: EYT kısmi emeklilik yaşı şartı var mı, son durum nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT kısmi emeklilik son dakika: EYT kısmi emeklilik yaşı şartı var mı, son durum nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.
  • EYT kısmi emeklilik son dakika: EYT kısmi emeklilik yaşı şartı var mı, son durum nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
  • EYT kısmi emeklilik son dakika: EYT kısmi emeklilik yaşı şartı var mı, son durum nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
  • EYT kısmi emeklilik son dakika: EYT kısmi emeklilik yaşı şartı var mı, son durum nedir? 2023 EYT kısmi emeklilik şartları

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

    Meclis görüşmelerinden EYT kısmi emekliliğe dair net bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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