Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sigortalılık süresi ve prim gün sayısı konusu gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuyla ilgili ayrıntıları açıkladı. SSK'lılar kademeli prim gününe tabi olacak ve kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. Peki, kadın ve erkek EYT prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı ve güncel gelişmeler...