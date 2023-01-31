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EYT prim gün sayısı detayları netleşti: İşte kademeli emeklilik tablosu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarını duyurdu. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki şartları yerine getirerek emekli olabilecek. İşte kademeli emeklilik tablosu ve EYT prim gün sayısı hakkında merak edilenler...

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  • EYT PRİM GÜN SAYISI | EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama: Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı ile kademeli emeklilik tablosu

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sigortalılık süresi ve prim gün sayısı konusu gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuyla ilgili ayrıntıları açıkladı. SSK'lılar kademeli prim gününe tabi olacak ve kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. Peki, kadın ve erkek EYT prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı ve güncel gelişmeler...
  • EYT PRİM GÜN SAYISI | EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama: Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı ile kademeli emeklilik tablosu

    EYT'NİN PERŞEMBE GÜNÜ YASALAŞMASI BEKLENİYOR!

    Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'nda, gelecek hafta da Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI | EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama: Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı ile kademeli emeklilik tablosu

    AKBAŞOĞLU EYT'Lİ OLMA ŞARTINI AÇIKLADI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

    Düzenleme 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI | EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama: Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı ile kademeli emeklilik tablosu

    İşte, Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısından satır başları...

    Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günleri aranacak. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI | EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama: Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı ile kademeli emeklilik tablosu

    SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5000’den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak.

     
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