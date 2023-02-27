EYT son dakika haberleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat'ta açılacak Meclis, EYT düzenlemesi gündemiyle toplanacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinde 3.600-5.400 gün primle kısmi emeklilik şartları yeniden gündeme geldi. İşte, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik detayları hakkıda merak edilenler...