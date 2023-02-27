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3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

EYT 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermişti. Meclis, EYT yasası gündemiyle 28 Şubat Salı günü toplanacak. İşte, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartlatı...

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  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    EYT son dakika haberleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat'ta açılacak Meclis, EYT düzenlemesi gündemiyle toplanacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinde 3.600-5.400 gün primle kısmi emeklilik şartları yeniden gündeme geldi. İşte, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik detayları hakkıda merak edilenler...
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    EYT'DE SON DURUM: ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    EYT GÖRÜŞMELERİ 28 ŞUBAT'TA DEVAM EDECEK!

    EYT görüşmelerinin 28 Şubat'ta Meclis açıldıktan sonra yapılması bekleniyor. Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    EYT TASLAĞI ŞARTLARI 

    EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor,

    Yaş şartı bulunmayan EYT düzenlemesinden ilk ayda 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak,

    SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmaksızın prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar istedikleri zaman emekli olabilecek.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALILARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    4A SSK emeklilik şartlarına göre 25 yıl sigortatlılık süresini ve 5000-5975 prim gün sayısını tamamlayan erkekler; 20 yıl sigortatlılık süresini ve 5000-5975 prim gün sayısını tamamlayan kadınlar emekliliğe hak kazanıyordu.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    4B-4C Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilik şartları şu şekildeydi;

    Erkeklerde, 25 yıl sigortalılık süresi ve 9000 prim gün sayısı

    Kadınlarda, 20 yıl sigortalılık süresi ve 7200 prim gün sayısı
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    SSK'LILAR İÇİN PRİM GÜN SAYISI İLE EYT HESAPLAMA TABLOSU

    KADINLAR (SSK)

    İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

    01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

    09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

    24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

    24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

    24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

    24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

    24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

    24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

    24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

    24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

    24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

    24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

    24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

    24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

    24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

    24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

    24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

    24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    ERKEKLER (SSK)

    İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

    09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000

    09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

    24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

    24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

    24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

    24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

    24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

    24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

    24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

    24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

    24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

    24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

    24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

    24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

    24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

    24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    1999 DÜZENLEMESİ ÖNCESİ KISMİ EMEKLİ OLUNABİLİYORDU

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI ŞARTI 2023 | 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü MEclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

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