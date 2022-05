İşte Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın açıklamaları:

Bakan açıklama yaptığına göre bunu kayda almak gerekiyor.Şunu söylemek gerekiyor;

Büktüreside her zaman her türlü ihtimale karşı hazırlıklar yapılır. Yani bir gün EYT konusunda Hükümet'ten bize bir talep gelirse 'Ne yapmamız gerekir" ve "Nasıl davranmamız gerekli" şeklinde bürokraside alternatifli hazırlıklar olur. Bunlar bekletilir. Dolayısıyla bürokrasi cenahında böyle alternatifli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Seçime doğru giden süreçte her şey mümkün. Ama keşke seçim döneminde olmayıp ta enine boyuna tartışılsaydı.

EYT'DE KAPI ARALANDI!

Konuşmasına devam eden Kıvanç, EYT ile ilgili şimdiye kadar kapalı olan kapıların açıldığını yasal düzenleme olmasa bile seçim sonrasına yönelik bir vaat hazırlığının olabileceğini ifade etti.