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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

EYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakan Bilgin EYT'de prim farkı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte EYT düzenlemesinde son durum...

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  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    EYT son durum gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için hükümet kanadından açıklamalar geliyor. 28 Kasım Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. İşte EYT son durum...
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI! 

    Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    EYT'DE PRİM FARKI MÜJDESİ!

    EYT düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 1,5 milyon çalışana erken emeklilik yolu açılmış olacak. Ancak işini devam etmek isteyen çalışanlar, işverenin üzerindeki prim baskısı nedeniyle kendilerinin işten çıkarılma olasılığıyla karşı karşıya. Öte yandan işverenler de prim yüklerinin artmasından şikayetçi.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    Şöyle ki, normal asgari ücretli bir çalışanın işverene sigorta prim maaliyeti çalışanın brüt maaşının yüzde 17,5'i kadar. Ancak emekli çalışının maliyeti çalışanın brüt maaşının yüzde  24,5'i... Bakan Bilgin yaptığı son açıklamayla bu farkın yüzde 5 oranında azalacağı müjdesini verdi.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    ASKERLİK PRİM BORÇLANMASI EYT'DE YER ALACAK MI?

    Askerlik prim borçlanmasının EYT'de yer alıp almayacağı net değil. Şimdilik SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için prim gün sayıları neteşti. Ancak askerlik borçlanmasının EYT'den önce yapılması ve EYT'de bu borçlanmanın yer almaması halinde SGK'dan ödenen borçlanmanın geri alınma hakkı var. Yani askerlik prim borçlanması EYT kapsamında yer almazsa düzenlemeden yararlanacak sigortalılar ödedikleri borçlanma tutarını geri tahakuk edebilecekler.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    EYT'den yararlabilmek için;

    1: 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

    2: 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

    3: Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

    Örneğin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamalmış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek.

    Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamnalamasına karşın prim gün sayısını tamaladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    PRİM GÜN SAYSI VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLAR 

    EYT düzenlemesine başvuru için bir süre kısıtlaması bulunmuyor. Dolayısıyla prim gün sayısı ve sigortalılık yılı tamamlanan ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunan çalışanlar şartları yerine getirdiklerinde düzenlemeden yararlanmak ve emekli olmak içijn başvuru yapabilecekler.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalar hakkında Bilgin şunları söyledi:

    "EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.

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